Nastavlja se drama u obitelji zvijezde Liverpoola

Zvijezda Liverpoola i kolumbijske reprezentacije Lusi Diaz već nekoiko dana proživljava pravu noćnu moru, kada je saznao kako su njegovi roditelji bili kidnapirani u Kolumbiji.

Njegove roditelje kidnapirali su prošle subote naoružani ljudi na motociklima na benzinskoj pumpi u malom gradu Barankasu na sjeveru Kolumbije.

Diasovu majku, Silenis Marulandu, nekoliko sati kasnije spasila je policija koja je postavila blokade na putevima oko tog grada, koji se nalazi u blizini granice Kolumbije sa Venecuelom, ali je u zarobljeništvu ostao Diazov otac Luis Manuel.

Znaju se otmičari

Kolumbijska vlada priopćila je kako je pobunjenička grupa Nacionalna oslobodilačka armija, odgovorna za otmicu oca Luisa Diasa te kako su u pregovorima s ELN-om oko oslobađanja oca nogometaša Liverpoola.

We pray for those who were harmed in the conflict between Luis Dias and the kidnappers 🙏 not really, i wish his parents all the best. But this is how the people of Israel feel with the statement of the Premier League https://t.co/wr9PG5vgIn

— Itay Glatter – MUFC1878.com (@itayglatter) October 29, 2023