Napustio Beograd i postao kralj stadiona: ‘Trener mi je tamo rekao da ne voli Srbe’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Bivši mladi nogometni reprezentativac Srbije i kapetan Rada na drugom je kraju svijeta, u Kini, stekao status zvijezde. Riječ je o Đorđu Deniću, 27-godišnjem veznjaku koji je aktualni član kineskog prvoligaša Henana.

A tamo je stigao u srpnju prošle godine iz Mladosti iz Novog Sada. Karijeru je započeo u Radu, pa je preko Žarkova, Rosenborga, Apollona iz Limassola, Atromitosa i Mladosti stigao do Henana.

U razgovoru za Blic Denić je pričao o svojoj karijeri u kojoj je imao puno uspona i padova. “Igrao sam za sve selekcije reprezentacije osim seniorske i u karijeri nisam imao osjećaj kao dok sam nosio dres Srbije. To je nešto najbolje, taj osjećaj kada zaslužiš poziv selektora u nacionalni tim svoje zemlje. Ali mononukleoza mi je i te kako otežala nogometni put”, objašnjava Denić.

Trener ga je odmah otpisao

Otkrio je zanimljiv detalj iz perioda u kojem je igrao za Rosenborg između 2018. i 2020. godine. Norveški uglednik došao je tada u Beograd po talentiranog veznjaka i odmah ga bacio u vatru.

“Prvi inozemni angažman sam imao u Skandinaviji, a za mene je to bio šok i druga dimenzija nogometa. Velika je to bila razlika, kvalitetni tereni, infrastruktora na najvišoj razini, brz nogomet. Jedan tjedan igraš pred par tisuća ljudi, onda na Celtic Parku pred 60.000 suparničkih navijača. Bilo je prelijepo”, objašnjava Denić i nerado se prisjeća jednog detalja, trenera koji ga baš nije volio.

“Kada sam došao u Rosenborg dobio sam priliku i imao izvanrednog trenera Nizozemca koji me dobro radio, ali on je ubrzo smijenjen iako mi nije jasno zašto i zamijenio ga je Norvežanin Eirik Horneland. On mi je i prije prvog treninga rekao da će me skloniti jer ne voli naš srpski mentalitet. Odmah mi je bilo sve jasno, da neću igrati. Ali to nije ni bilo najgore, nego to što godinu dana nisam mogao ići nigdje. Tek nakon godine dana pustili su me u Apolon na posudbu”, objasnio je Denić.









#CSL2023 C’est officiel c’est signé !!!!! Le Henan FC annonce la signature du milieu de terrain serbe, Đorđe Denić qui arrive en provenance du FK Mladost Novi Sad. Il prend la place d’étranger qu’occupait Tomas Pina pic.twitter.com/cTsfYMCgMI — Le Foot Chinois en VF 🇨🇳🇫🇷 (@csl_fr) July 30, 2023









Družio se s lordom Bendtnerom

Tih je dana svlačionicu dijelio s poznatim Dancem Nicklasom Bendtnerom: “Ljudi nemaju pravi dojam kakav je to čovjek. Gledaju ga kao luđaka, ali je dobar i jedan od rijetkih stranaca koji je nas mlađe zvao da se družimo. Nije to bilo ništa spektakularno, odlazili bismo na kavu, pizzu…Stvarno se odlično ponio, a kako smo bili ravnopravni” u druženju, tako i u plaćanju.”

U Kini mu je danas odlično, a nakon svega par utakmica u dresu Henana dobio je novi nadimak.

“Dobio sam nadimak Kralj stadiona. Napravili su zastave sa našim likom, čak su nam nakon posljednje utakmice donijeli kao poklon, za uspomenu. Ljudi u Kini vole nogomet, u Zhengzhouu posebno. Henan je jedini profesionalni klub ne samo u gradu Zhengzhouu, već u cijeloj provinciji od oko sto miliona ljudi, a grad 12.000.000. Imamo jezgru od tri miliona navijača, nestvarno”, zaključuje Denić, kojeg ugovor s Henanom veže do siječnja 2025. godine.