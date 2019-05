Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

NAPRAVIO JE PRAVO ČUDO, A OPET MU ZAMJERAJU! Evo zašto je Niko Kovač opet na udaru!

Bayern je proteklog vikenda sa 5:1 slavio protiv Eintrachta u posljednjem kolu Bundeslige i osvojio je, 29. put, naslov prvaka Njemačke. Bila je to izrazito teška sezona za bavarski klub jer je hrvatski strateg s vremešnom momčadi stigao do naslova prvaka i još mu predstoji finale Kupa, dakle može uzeti dvostruku krunu.

Bila je to ujedno i posljednja sezona legendarnog dvojca Arjena Robbena i Francka Riberyja. Oni su se nakon dvanaest, odnosno deset, godina oprostili od Bayerna, i to sa stilom, jer su se obojica upisala među strijelce protiv Eintrachta. Ispraćeni su na vrlo dostojanstven način, uz ovacije i slavlje, pa valja istaknuti i kako je bilo lijepo od Kovača što im je to omogućio.

No, ne misle tako baš svi. Naime, Kovača sada prozivaju zato što Robbenu nije ispunio posljedjnu želju. Naime, Nizozemac je od čelnika kluba Karl-Heinza Rummeniggea zatražio da počne utakmicu od prve minute, međutim, ovaj mu želju nije mogao ispuniti. Razlog? Direktor Bayerna ne miješa se u izbor Nike Kovača i samo je o Hrvatu ovisilo hoće li mu uslišiti molbu ili ne.

Kovač je Robbena ipak ostavio na klupi, kao i Riberyja, koji od njega ipak nije tražio mjesto u početnoj postavi. Ipak na kraju je obojicu uveo, a Robben se, kako piše Bild, poslije susreo s Rummeniggeom i ovaj mu je samo kratko rekao: “Rekao sam ti u četvrtak da će ti trener dati šansu”.