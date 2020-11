NAPOLI PRIPREMIO POSEBNOST ZA DIEGA: ‘Nadali smo se da će ga obući’

U čast velikog Diega Maradone Napoli će večeras protiv Rome zaigrati posebnom dresu koji podsjeća na dres argentinske reprezentacije.

Lansiranje novog dresa, kojim bi se odala počast argentinskoj nogometnoj legendi i bivšem broju 10 Napolija, već je bilo u planu i prije njegove smrti.

“Prije godinu dana smo s proizvođačem sportske opreme Kappa zamislili dizajn posebnog dresa koji podsjeća na Diega Maradonu, njegovu omiljenu Argentinu i jaku vezu sa stanovnicima Napolija”, pojašnjava Napoli na svojim stranicama.

“Nadali smo se da će ga Diego moći vidjeti i čak ga obući”, dodaje se u tekstu.

“Predstavljanje nove opreme bilo je već predviđeno za deveto kolo u kojem se igra utakmica protiv Rome. Dres kojeg će igrači obući večeras imat će još veći značaj nego što smo zamislili”.

Igrači Napolija su već odali počast Maradoni, koji je umro u srijedu prošli tjedan u 61. godini, na utakmici Europa lige u četvrtak navečer u Napoliju protiv Rijeke: tada su svi igrači Napolija na teren izašli s dresom s brojem 10 kojeg je nosio Maradona, s brojem kojeg klub više neće dati ni jednom igraču.

Također stadion San Paolo, na kojem je Maradona igrao sedam sezona (1984.-1991.) dok je bio u Napoliju, trebao bi biti preimenovan na prijedlog napolitanskog gradonačelnika i nositi ime jednog od najvećih nogometaša svijeta.

SSC Napoli & Kappa Statement on the next 4th Kombat Kit

👉 https://t.co/T70VAdukNB#SSCNapoli & #KappaSport pic.twitter.com/ZLxeUXHQQr

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2020