NAPOKON SE OGLASIO I MODRIĆ: To ne smijemo zaboraviti

Finaliza nuestro camino europeo antes de lo deseado. Jodidos porque la historia de este club es ganar siempre. Pero esto no puede hacernos olvidar los 2 títulos conseguidos: Una Liga diferente y especial, y la Supercopa. ⁣ Desde ya, pensando en volver a trabajar y volver a ganar. Muchas gracias a todos los madridistas. HALA MADRID. 🙏💪❤️⁣ ⁣ ⁣ Our European jorney comes to an end before we expected. Disappointed because losing is never in our plans.⁣ But this can not make us forget our previous triumphs: La Liga, that was special and different this season, and the Supercup. ⁣ Starting now, our only thought is to come back stronger and fight for every title. Thank you to all Madridistas around the world. HALA MADRID. 🙏💪❤️