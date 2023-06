Napokon je pao potpis: Mateo Kovačić je novi igrač Manchester Cityja

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije i dosadašnji član Chelsea Mateo Kovačić, danas je bio podvrgnut liječničkim pregledima u Manchester Cityju, da bi Sportske novosti objavile kako je ugovor napokon potpisan.

Mateo je već dulje na vrhu liste Pepa Guardiole, a Mateo će sada imati priliku raditi i trenirati s jednim od najboljih svjetskih trenera.

Kako se doznaje nakon liječničkog pregleda Mateo Kovačić je potpisao četverogodišnji ugovor i bit će član Cityja do ljeta 2027. godine.

Mateo Kovacić is currently undergoing medical tests as new Manchester City player — first part of documents has been already signed. £25m plus £5m add-ons to Chelsea. 🔵🤝🏻 #MCFC

Kai Havertz will complete medical with Arsenal soon — deal official next week. pic.twitter.com/tmEYxFacfQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023