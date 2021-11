NAPOKON DOBRE VIJESTI ZA DALIĆA I VATRENE! Najvažnija karika spremna za odlučujuće utakmice!

Napokon stižu dobre vijesti za Hrvatsku i Zlatka Dalića! Naš kapetan i najbolji igrač Luka Modrić bit će spreman za ključne utakmice u borbi za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru sljedeće godine.

Modrić je propustio utakmicu Reala ove subote zbog viroze, ali je sam kapetan izborniku Daliću i liječničkoj službi hrvatske reprezentacije potvrdio da se osjeća puno bolje.

Jedan od najboljih veznjaka na svijetu trebao bi se pridružiti Vatrenima u ponedjeljak kada je i planirano okupljanje reprezentacije.

Kapetan će dakle biti spreman povesti Vatrene prema Kataru, a za to će Hrvatskoj biti potrebne dvije pobjede – protiv Malte i Rusije. Već u četvrtak izabranici Dalića igraju na Malti, dok tri dana kasnije na Poljudu gostuje Rusija s kojom se Hrvatska bori za prvo mjesto u skupini.

Good news! Croatia captain @lukamodric10 will join the team on Monday, as scheduled, after he missed @realmadriden game on Saturday due to a cold. #captain #maestro #family pic.twitter.com/ozaPovARij

— HNS (@HNS_CFF) November 7, 2021