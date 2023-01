NAPALI GA ZBOG ‘SELFIEJA’ KOD LIJESA LEGENDE: Predsjednik Fife opet šokirao, onda se javio, ‘nevjerojatno da me kritiziraju!’

Grad Santos i Brazil su se na komemoraciji i na posljednjem ispraćaju jučer i danas oprostili od Pelea, nepunih tjedan dana nakon tužne vijesti da je nogometna legenda izgubila bitku s teškom bolešću. Svjetski sportski velikan privukao je brojne iskaze poštovanja, a među uzvanicima, na komemoraciji je jučer bio i Gianni Infantino, predsjednik Fife – i pritom se našao pod teretom kritika zbog jednog ‘selfieja’.

Bio je snimljen u blizini lijesa s preminulim nogometnim velikanom nakon što je trajalo odavanje počasti, a nakon kritika koje su zbog toga stigle, Infantino je osjetio potrebu reagirati, što je napravio priopćenjem za javnost.

“Tek sam sletio sa svojeg puta u Brazil gdje sam imao privilegij sudjelovati u lijepom odavanju počasti Peleu koje se odvijalo u Vili Belmiro, u Santosu. Osupnulo me kod su mi javili da me izgleda neki ljudi kritiziraju zbog ‘selfieja’ i fotografija na svečanosti na kojoj sam jučer bio”, opisao je što se zbivalo.

“Želim sada sve razjasniti. Dobio sam čast i bio sam jako polaskan što su suigrači i obitelj velikog Pelea htjeli da se zajedno snimimo. Naravno da sam odmah pristao”, nastavio je, prije nego je krenuo na sporni ‘selfie’.

“U slučaju ‘selfieja’, Peleovi suigrači tražili su da ga zajedno napravimo, ali nisu znali kako to izvesti. Zbog toga, kako bih bio od pomoći, uzeo sam mobitel jednog od njih i za njega sam snimio zajedničku fotografiju. Ako to što sam bio od pomoći dovodi do kritike, tu kritiku ću rado prihvatiti i nastavit ću biti od pomoći ljudima koji su dali svoj doprinos u pisanju legendarnih stranica priče o nogometu”, stoji u priopćenju predsjednika Fife.

“Imam silno poštovanje prema Peleu i za svečanost koja je bila održana jučer, ne bih nikad i na bilo koji način iskazao nepoštovanje u ovakvoj situaciji. Nadam se da će svi koji su pisali ili govorili o ovome, a da ne znaju što se dogodilo, imati pristojnosti i hrabrosti priznati da su bili u krivu i ispraviti ono što su napravili”, naglasio je Infantino.

🚨🇧🇷 FIFA President Gianni Infantino says he will ask 'every country in the world' to name a football stadium after Pelé. pic.twitter.com/eIiDexQQNr

— EuroFoot (@eurofootcom) January 2, 2023