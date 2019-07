NAPADNUT NIKO KOVAČ: Nasilnik na treningu nasrnuo na hrvatskog trenera, intervenirala policija

I prije se to događalo, znali su osobenjaci, čudaci i nasilnici napadati i trenere i igrače, sada je to izrazito neugodno iskustvo doživio hrvatski trener koji vodi minhenski Bayern, Niko Kovač. Srećom, bez posljedica, no još ni sada nije jasno što je napadač želio učiniti, poručiti, napraviti?

Prvi je vijest objavio Bild, podrobno navodeći kako je jedan čovjek dotrčao na teren do Nike Kovača. Na terenu još nije bilo igrača, već samo šef Niko, njegov brat Robert i pokoji pomoćnik, napadač se u zaletu bacio do nogu trenera, ne puštajući ga dugo vremena. Niko Kovač ostao je miran, a policija je učas dotrčala i otrgla napadača od Nike i privela ga.

Ne treba posebno napominjati da je Niko Kovač bio osupnut cijelom situacijom. iako zna po hladnokrvnosti, blijed u licu dao je iskaz policiji, vjerojatno i sam znatiželjan što je natjeralo napadača na takav čin.

“Ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti za trenera ili igrače Bayerna”, rekao je glasnogovornik policije za njemački Sport1, iako klub sada želi podnijeti kaznenu prijavu protiv osobe koja je stvorila nemir na treningu.