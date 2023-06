Dalića napadaju jer ih živcira njegova poniznost! Dosta Hrvata ne podnosi njegov uspjeh, a on ih stalno ‘šamara’

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Ma nema pojma Dalić”! ”Opet on o skromnosti i poniznosti”! “Pa, kakvu je on to momčad sastavio”! ”Zašto igra ovaj, zašto igra onaj”?

Ajde, priznajte, koliko puta ste čuli ove rečenice. I od znanaca, i u medijima, gdjegod se okrenete.

A Dalić gazi s hrvatskom reprezentacijom. Nakon što je bio drugi treći na svijetu (a mogao je i dalje, sjetimo se samo sudačkih nepravdi, op.p.) sada je u prilici osvojiti Ligu nacija. To svježe natjecanje koje ga je skoro koštalo i posla i života.





Treba biti doživotni izbornik!

Ta, sjetite se samo prve naše utakmice u Ligi nacija i poraza 0-6 protiv Španjolske. Pa i starta u ovogodišnjem ciklusu Lige nacija, u Osijeku i onih neugodnih 0-3 protiv Austrije. I sve je to on izdržao, istrpio, sve one rečenice koje smo na početku nabrojali. I sada je nadomak trijumfa.

Ali, uopće nema veze kako će Hrvatska proći u finalu. Duša, ona nogometno-romantičarska, istinski sportska, puna je nakon hrvatske partije protiv Nizozemaca. Kakva je to bila predstava, s dramaturškim zaokretima u kojima Hrvatska u nijednom trenutku nije izgubila glavu, smisao i želju.

Jest, to je i do kvalitete igrača, nesumnjivo. No, valjda se pita nešto i trenera. Realno, pita ga se sve. On je osmislio i treninge i prekide i prvi sastav i izmjene. I sve je ispalo savršeno. Dobiti Nizozemsku na travnjaku rotterdamskog zdanja gdje Nizozemci nisu izgubili 23 godine. Pa, to jest nekakvo umijeće. Baš trenersko. Zato, bravo Daliću?

Jest, kritizirali smo ga što nije prekinuo trening nakon što je Livaja bio vrijeđan s tribina, pa je skočio sam odgovoriti nekom incidentnom tipu. Livaja mu je rekao da „nije spreman biti teret reprezentaciji„… I Dalić je to mirno primio.

Zašto mirno? Pa, valjda da ne unese nemir u momčad. I pogodio je. Rezultat sve govori o prijašnjim potezima. Zar ne?

Još je više trebao biti ljutit i zdvojan kada mu je Gvardiol otkazao zbog ozljede. On je Daliću bio jedna od glavnih poluga i u dosadašnjim europskim kvalifikacijama. Svi smo pomislili da „smo bez Gvardiola gotovi„.









A Dalić ni riječ. Po onoj staroj narodnoj ”koga njega bez njega se može„. A isto je to učinio kako ne bi narušio mir u momčadi i smanjio optimizam u svih nas, napose u momčadi.

I još uvijek netko kaže – ”Ne zna Dalić”!

Zato Ronald Koeman zna. Neka nama Dalića. S tim svojim znanjem. Kolikogod „skromno„ bilo.