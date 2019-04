NANTES U PROBLEMIMA: Halilhodžić ne može preboljeti prodaju Sale koja je tragično završila i želi otići

On je bio velik igrač, izvrstan je trener, ali voli mijenjati sredine. Legenda je Nantesa,sad je i njegov trener, neki dan je tukao PSG, no nije sve idealno. On ozbiljno razmišlja d auskoro napusti klubu Nantesa. Kao igrač Nantesa od 1981. do 1986. godine u 163 utakmice zabio 93 gola i s Nantesom je bio prvak Francuske, a sada je kao stručnjak preporodio klub. Došao je kao trener prije šest mjeseci. Problem se pojavio u odnosima s upravom.

U razgovorima s medijima objašnjava uzrok problema:

“Bilo je teško. Želio sam otići nakon pedesetak dana. Obitelj i igrači su me nagovorili da se predomislim. Bio sam na rubu, nisam se slagao s prodajom Emiliana Sale”, priznao je on koji je klub uzeo kad se borio za ostanak u Ligi.

Dalje znate, Sala j eprodan u Englesku, došlo je do tragične zrakoplovne nesreće, čovjek je izgubio život, a Halilhodžića je to jako pogodilo. Francuzi pišu da Nantes razmatra zamjenu za BiH stručnjaka, favoriti su Mickael Landreau i Eric Carriere.