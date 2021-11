NAKON SVEGA ŠTO IM JE HRVAT DAO, RIJEŠIT ĆE GA SE SAMO TAKO?! Već mu pronašli zamjenu, stiže srpski reprezentativac!

Ponajboljem hrvatskom reprezentativcu Ivanu Perišiću na ljeto ističe ugovor s Interom iz Milana, a kako za sad stvari izgledaju, Hrvat će napustiti aktualne prvake Italije nakon šest godina.

Perišić je u Inter stigao 2015. godine iz Wolfsburga, a jednu je sezonu proveo na posudbi u Bayernu iz Munchena. Iako redovito igra, za sada nema pomaka što se tiče novog ugovora, a Inter je navodno već i pronašao zamjenu.

Talijani prenose kako bi u crno-plavi dio Milana trebao doći srpski reprezentativac, Filip Kostić iz Eintracht Frankfurta.

S obzirom na to da bi na ljeto Perišić mogao otići besplatno, Inter ne bi imao ništa protiv da hrvatski reprezentativac napusti klub već ovog siječnja, a oni od toga zarade ‘koju kunu’.

Smoked Mauro Icardi, won a treble with Bayern, come home to win the scudetto with Inter, we gotta put som respect on Ivan Perisic’s name pic.twitter.com/L5D8usj0Fb

— Siavoush Fallahi (@SiavoushF) October 3, 2021