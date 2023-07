Nakon šoka protiv Hajduka, Dinamo čeka težak ispit: Stigli sastavi za utakmicu

Dinamo: Astana (20:00h)

Dinamo: Livaković – Moharrami, Ristovski, J. Šutalo, Ljubičić – Mišić, Bulat – Špikić, Baturina, Ivanušec – Petković

Astana: Čondrić – Hovhanisjan, Maročkin, Tomašević, Amanović, Vorogovskij – Tomasov, Bejsebekov, Ebong, Ourega – Darboe





Nogometaši Dinama od 20 sati na Maksimiru kreću u novu europsku sezonu. Prvi od hrvatskih klubova, a njihov protivnik u drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvak je neugodna kazahstanska Astana.

Modri su s njima igrali prije 5 godina te ih uspješno preskočili. Momčad je to koju krasi gust blok te će pokušati na kontru šokirati prvak Hrvatske. Za njihovu momčad nastupaju i tri Hrvata: Tomasov, Čondrić i Lončar.

Dinamo je za vikend doživio šok na otvaranju sezone. Usprkos boljoj igri i dominaciji Hajduk ih je na kraju nadigrao i slavio s 2:1 golom Pukštasa u zadnjoj minuti.

Uloga favorita

“Znamo da nas čeka ozbiljan suparnik, svjesni smo da neće biti jednostavno. Uostalom, nijedna utakmica na europskoj sceni nije jednostavna, ali vjerujemo u sebe, mislimo da smo bolja momčad i očekujemo prolaz” rekao je Igor Bišćan.

Zatim je dodao: “Svi su zdravi, jedino Dino Perić još malo osjeća zatezanje, ali trebao bi biti u redu. Atmosfera? Nikad nije ugodno kad izgubiš utakmicu, pogotovo ako to bude tako šokantno kao što je bila ova protiv Hajduka na početku prvenstva. Trebalo nam je dan, dva da se vratimo “u normalu”, ali dečki su dobri, pozitivni… Nije to jedan od onih poraza koji te brinu po pitanju igre već pripada kategoriji onih kakvi se rijetko događaju. To je sad iza nas, ne opterećujemo se time. Slijedi nam utakmica protiv Astane, igramo na svom terenu, tražit ćemo što je moguće bolji rezultat, tako ćemo se spremati, tako izaći na teren i, vjerujem, odigrati dobru utakmicu.”









Zaključio je s mogućim idućim protivnikom: ” Nismo imali previše sreće s tim ždrijebom, AEK spada u najteže suparnike u ovoj fazi natjecanja i ako prođemo, čeka nas jako težak suparnik. Ali, tko god igrao protiv nas, neće biti oduševljen. Mi smo usredotočeni na sebe, ne želimo preskakati stepenice, sad nam slijedi Astana, trebamo je maksimalno ozbiljno shvatiti i pripremiti se, a poslije ćemo razmišljati o drugima.”