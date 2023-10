Nakon razgovora s Ancelottijem Modrić odlazi u engleskog velikana?

Nakon odrađenih utakmica protiv Turske i Walesa, Luka Modrić vratio se u Real Madrid gdje ga je dočekao Carlo Ancelotti, koji je s kapetanom odradio dosta buran razgovor prije reprezentativne stanke, ako je za vjerovati medijima iz Španjolske.

Modrić se sigurno nije vratio u Real u dobrom raspoloženju, bio je vidno frustriran na obje utakmice u Osijeku i Cardiffu, a u Realu ga je dočekala nova pozicija u momčadi, kako mu je objasnio trener Reala.

Tako novinar Jose Felix Diaz navodi kako je Ancelotti Modriću rekao da ima dalje ima jako važnu ulogu u ekipi i kako će ga koristiti u ključnim dijelovima sezone, ali sigurno neće igrati količinski koliko prije.

Zove ga ManU

Događaje s Lukom Modrićem u Realu izgleda kako pomno prate na Otoku, a novi klub koji se spominje u kontekstu kapetana Vatrenih je Manchester United, koji ima lošu sezonu, u Premiershipu je tek na 10. mjestu, a ne cvatu mu ni ruže u Ligi prvaka, u kojoj je izgubio od Bayerna i Galatasaraja.

🚨 Carlo Ancelotti & Luka Modrić had a face to face meeting before the International break to clarify things. Carlo informed Luka that he’ll continue to be important but not in the same role he had in previous years. @jfelixdiaz pic.twitter.com/RRCvNMGbbM

— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 18, 2023