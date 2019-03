NAKON OVOGA, RAKETA SIGURNO OSTAJE! Navijači oduševljeni novim dizajnom dresova Barcelone

Ivan Rakitić trenutno igra možda i najbolji nogomet karijere. Ljetos je u dresu reprezentacije došao do finala Svjetskog prvenstva, a ove sezone s Barcelonom juriša prema trostrukoj kruni – prvenstvo je već u džepu, u finalu kupa čekaju Valenciju, a ostvareno je i četvrtfinale Lige prvaka.

Pa ipak, nismo očekivali da je utjecaj Vatrenog na politiku katalonskog kluba toliko veliki. Naime, na Twitteru se pojavila slika Barceloninih dresova za sljedeću sezonu – riječ je kockastom dizajnu s karakterističnim bojama Blaugrane: crvenom i tamno plavom.

Nakon što se dizajn dresova pojavio, društvenim mrežama su se proširili i urnebesni komentari: ‘”Nema šanse da nakon ovoga Rakitić ode iz Barcelone”, kaže jedan. “Odajemo počast Rakitiću”, kaže drugi.

Official photos of Barcelona’s home kit for next season. [footy headlines] pic.twitter.com/8yT1SZ1b9I

— barcacentre (@barcacentre) March 21, 2019