NAKON LOŠE SEZONE REALA: Navijači glasovanjem pokazali da su s Modrićem zadovoljni, za razliku od ostalih!

Nakon jedne od najlošijih sezona u 117 godina dugoj povijesti Real Madrida navijači smatraju kako je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić zadovoljio svojim igrama te da bi trebao ostati u klubu i iduće sezone, pokazuju dvije ankete objavljene u ponedjeljak u Španjolskoj.

Da je hrvatski kapetan “položio” smatra 54 posto čitatelja novina Marca, pokazuje internetska anketa u kojoj je prikupljeno 259.456 glasova. Njih 32 posto je navelo da je “pao”, dok mu je njih 11 posto dalo “značajnu” ocjenu. Samo tri posto mu je dalo ocjenu “odličan”.

Da bi trebao ostati i iduće sezone smatra 64 posto čitatelja novina AS, pokazuje internetska anketa u kojoj je prikupljeno 167.624 glasova.

Modrić je odigrao svoju sedmu sezonu u Madridu nakon što se, kako je ranije sam rekao, vratio iscrpljen psihički i fizički sa Svjetskog prvenstva na kojem je igrao u finalu za Hrvatsku. Jedanaesterci s Danskom u osmini finala i Rusijom u četvrtfinalu, produžtak s Engleskom u polufinalu, te poraz u finalu od Francuske, kao i naknadno dobivanje nagrade za najboljeg nogometaša svijeta, i emotivno su ispraznili “desetku” Real Madrida.

Modrić i Real Madrid postigli su sporazum oko produženja ugovora za dodatnu sezonu, do ljeta 2021. godine, poručili su ranije iz kluba. On sam je rekao da želi i namjerava ostati i dalje u Real Madridu za kojeg je ove sezone nastupio u 46 utakmica. U nedjelju je odigrao svih 90 minuta u domaćem porazu od Betisa s 0-2 na Santiago Bernabeu gdje je čitava momčad, osim vratara Keylora Navasa, ispraćena gromoglasnim zvižducima. To je bila Modrićeva 200. utakmica u španjolskom prvenstvu, a u 134 je pobijedio.

Real Madrid je, međutim, završio sezonu na trećem mjestu sa 19 bodova manje od prvaka Barcelone, što je dosad najveći zaostatak ikada za Kataloncima. Klub sa sjevera Madrida osvojio je 68 bodova, najmanje od 2002. godine. Izgubio je u 12 prvenstvenih susreta što se nije dogodilo od 1999. godine.

“Svi smo mi ljudi, ovo što se dogodilo je normalno nakon tri osvojene Lige prvaka zaredom”, rekao je u ponedjeljak vezni igrač Toni Kroos nakon što je produžio ugovor za dodatnu sezonu, do ljeta 2023. godine.

U veznom redu su u formaciji 4-3-3 u udarnoj postavi igrali Modrić, Kroos i Casemiro. Modrić je sa šest asistencija, koliko ih ima i napadač Karim Benzema, bio najbolji asistent momčadi u prvenstvu tijekom 34 odigrane utakmice.

Real Madrid je ispao u polufinalu kupa od Barcelone te osmini finala Lige prvaka od Ajaxa. Prošlo ljeto je bio poražen od gradskog rivala Atlética u europskom superkupu.