NAKON DULJEG VREMENA OGLASIO SE I MAMIĆ: Nahvalio Piksija i objasnio što je Srbiji do sad nedostajalo

Autor: Dnevno GIŠ

Pred sami derbi na Poljudu oglasio se i najpoznatiji bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić intervjuom u Informeru, ali nije komentirao derbi Dinama i Hajduka, već je usporedio Hrvatski i Srpski reprezentativni nogomet te je objasnio komšijama što su radili krivo do dolaska novog izbornika Dragana Stojkovića Piksija.

Zdravko je nahvalio Piksija i komentirao skupine za Euro u Njemačkoj:

“Puno puta sam usporedio Hrvatsku i Srbiju, jer su mi često postavljali pitanje što to što Hrvatska ima, a Srbiji nedostaje. Nema nikakve dileme da je Hrvatska dobra, jer se godinama bori i opstaje u vrhu svjetskog nogometa. U posljednjih 20 i nešto godina jednom je bila druga, a jednom treća na svijetu. To govori o konstantnosti”, počeo je Mamić pa rekao koji je bio minus Srbije do Piksija:





“Uvijek sam govorio da je po kvaliteti Srbija tu negdje, ali joj fali kult reprezentacije. Ranije su vaš tim sastavljali menadžeri i vlasnici kafića i gurali su svoje igrače. Toga više nema i siguran sam da se slične stvari neće dogoditi dok god je Piksi selektor. On bira samo one igrače koji zaslužuju igrati, zna dobro što je reprezentacija i kako se pobjeđuje, drži sve pod kontrolom. To je preduvjet da bi reprezentacija bila uspješna”, rekao je Mamić.

Možete daleko u Katru

“Piksi i ja smo približnih godina, obojica smo u nogometu desetljećima, ali nikad se nismo upoznali. To ne znači da ne pratim što radi i upoznat sam sa svime što je radio tijekom karijere. Divio sam mu se kao igraču, ima šampionski gen koji mu puno pomaže i u trenerskom poslu. Zato se ne bih iznenadio da Srbija napravi nešto veliko u Kataru. Može daleko dogurati”, mišljenja je Mamić i prokomentirao je skupine kvalifikacija za Euro:

“Ždrijeb za Euro? Rekao bih da su i Srbija i Hrvatska odlično prošle i da će se plasirati na Europsko prvenstvo. Uvijek ima šala na račun toga da nam UEFA namješta dobar ždrijeb, ali bio sam prisutan na brojnim izvlačenjima i siguran sam da nema šanse da se to može namjestiti. I Srbija i Hrvatska imale su sreće”, zaključio je Mamić.