NAKON DULJEG VREMENA EVO I BJELICE: ‘Nadam da ću dobiti što mi pripada po ugovoru’

Autor: Dnevno GIŠ

Nenad Bjelica nakon razlaza s Osijekom na neko vrijeme nestao je iz medija, a i ne baš lijepi rastanak s klubom u kojem je ponikao i kojeg je trenirao do prije par mjeseci sigurno je utjecao na njegovu odluku.

Ipak Nenad je odlučio prekinuti šutnju i za RTL, kojem je otvorio dušu i opisao rastanak od voljenog kluba i kako gleda na situaciju koja ga je zadesila.

“Umorio me dosta taj posao, puno više nego dvije godine u Dinamu, jer je sam u Osijeku imao više funkcija i posla. Tu je i ta borba za titulu, ona također umara, ali bilo mi je jako lijepo, bio sam u svojem gradu te radio u klubu za koji navijam. Od prvog do zadnjeg dana sam radio da klubu bude bolji nego kad sam stigao, a mislim da sam to i napravio”, rekao je Nenad.





Završili na sudu

“U Osijeku sam proveo jako lijepe dvije godine, ali umorio me dosta posao, više nego dvije godine u Dinamu. Radio sam da Osijek bude bolji kad budem odlazio. S ljudima iz kluba, igračima, stožerom i zaposlenicima imam sjajan odnos, a s upravom ne najbolji. Na Arbitražnom smo sudu HNS-a pa se nadam da ću dobiti što mi pripada po ugovoru do 30. lipnja 2023. Raskid sam dobio u ponedjeljak nakon pobjede nad Hajdukom. Predsjednik me pozvao na razgovor, pokušali smo se sporazumno rastati, dao sam svoj prijedlog, on je rekao da će mi se javiti s kontraprijedlogom pa mi se više nije javio nego mi je poslao otkaz mailom i preko društvenih mreža doznao sam da sam razriješen dužnosti”, otkrio je Bjelica tužan rastanak s Osijekom pa otkrio što bi napravio da ga zove Hajduk:

“Nije me zvao, nisam bio kandidat, ali ja sam profesionalac i razmatrao bih je. Ne kažem da ne bih prihvatio. Hajduk je u kategoriji svih drugih klubova, osim Osijeka”, izjavio je Bjelica i otkrio odnos s Kohortom koja je tražili njegov odlazak:









“Ne znam je li taj razlaz stigao prerano ili prekasno, ali svakako poštujem tu odluku. Što se tiče navijača, treba ih odvojiti od ostatka Kohorte, u kojoj je podosta golobradih mladića. No, većina navijača mi je davala podršku, a dio njih su mi i prijatelji, pa znam i ne mislim da imaju nešto protiv mene”, rekao je Nenad i za kraj komentirao nasljednika na klupi Renea Pomsa:

“Ako sam bio najveći krivac, a bio sam, onda sam sada i najzaslužniji za ove dobre rezultate, jer sam te igrače ovog ljeta ja selektirao, doveo i pripremao. No, svejedno, Rene je kvalitetan trener, a u nasljedstvo je dobio jako dobru i veoma pripremljenu ekipu. Znam da je trener ogledalo momčadi, izgleda da ja nisam igračima uspijevao dati energiju kao što to sada radi Rene”.