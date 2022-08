NAKON 40 GODINA, ĆIRO PRIZNAO ŠTO JE UČINIO: ‘Iako sam želio da moja Nena vidi svoga supruga, nije mi bilo žao’

Autor: Dnevno.hr/ G.I.Š

Trener svih trenera Ćiro Blažević kazati će da je 1982. godina bila najznačajnija godina u njegovom životu. Tog 2. svibnja Dinamo je na maksimirskom stadionu slavio naslov prvaka koji je grad Zagreb i cijela Hrvatska čekao 24 godine.

Iz te godine prisjetio je jedne zanimljive anegdote, a povod je bila knjiga “Tajne putnih pića” cijenjenog novinara Miljenka Mitrovića. Naime, Mitrovićevoj priči dodao je i onu drugu, svoju stranu i priznao kako je nakon 40 godina priznao supruzi što je davno učinio.

Ćiro je opisao kako je pomogao Mitroviću da prođe ispit na pravnom fakultetu i završi godinu. Svemu je ”kumovala” jedna važna karta, karta koja je bila namijenjena Ćirinoj supruzi.





“Ljeti je popularno preporučivati neko štivo za čitanje na plaži, a ja se baš ovih dana ne odvajam od nove knjige najzajebatijeg novinara iz mojih dana. Tako sam ga, naime, jednom prilikom bio prozvao, a njemu se, kako primjećujem čitajući knjigu, to svidjelo pa na nekoliko mjesta ponosno ističe. Mitar je zapravo i više od novinara, to se mora kazati, on je nešto poput novinskog pisca i kroničara nekih zanimljivih epizoda iz one neslužbene gradske povijesti koja se odvijala u Karaki, Saloonu, Gaveli, oko stadiona i Dinama, a koja često zna biti mnogo zanimljivija i od one službene iz školskih udžbenika.

U jednom od tih svojih ‘štikleca’, kako ih naziva u ovoj knjizi, prepričava događaj iz ‘82. g. kada sam mu nabavio jedinu preostalu ulaznicu za Dinamovu utakmicu protiv Budućnosti iz Titograda na Maksimiru. Bilo je to posljednje kolo naše šampionske sezone u kojemu smo napokon trebali podići i taj u Zagrebu dugoočekivani pehar, a jedan profesor s Pravnog fakulteta koji mu je bio veoma važan kako bi položio njegov ispit, izrazio je – onako između redaka kako profesori to znaju – želju da taj dan bude na stadionu.

Mičko me zbilja nikada u životu ništa nije tražio, to ga je razlikovalo od mnogih njegovih kolega i kolegica, ali tada jednostavno nije imao druge opcije: ‘Ćiro, molim te jednu kartu…’, obratio mi se napokon i on s nekom željom, te istaknuo životnu važnost te moje usluge za njegovu daljnu karijeru, ’godina mi o tome ovisi!’

Bez te položene godine – tako je to tada bilo – nije mogao ni dobiti stalni posao u novinama.

Zanimljiva sjećanja

Nisam ga nikako mogao odbiti, niti sam to želio, ali ta njegova molba bila je izrazito komplicirana za realizirati, pa čak i za mene. Tko god je proživio tu ‘82. godinu u Zagrebu zna da je ulaznice bilo teško nabaviti i za neku manje važnu utakmicu koja bi se igrala u sred tjedna, a za ovu slavljeničku, posljednju u prvenstvu – skoro pa nemoguće!

Dao sam mu stoga ulaznicu koju sam – mogu to sada nakon 40 godina i priznati, ona mi neće zamjeriti – zapravo čuvao za svoju suprugu.

Iako sam želio da moja Nena vidi svoga supruga kako na prepunom stadionu podiže pehar, nije mi bilo žao što sam Mitru učinio tu veliku uslugu. On je, naime, ispit položio, dao godinu na fakultetu i zadržao posao, ali ime tog profesora, pa ni sada u ovoj knjizi, nikada nije odao. Cijenim tu njegovu diskreciju!









Ja sam, međutim, ipak dokučio o kome se radilo i nakon par godina sreo sam tog profesora u Charliju. ‘Profesore…’, obratio sam mu se,’kako je bilo na utakmici?’ ‘Ćiro moj, inače ne pratim puno nogomet…’, započeo je kao da godinama čeka da ga to pitam, te nastavio u jednom dahu: ‘ali učinilo mi se da ste tu utakmicu prelagano pobijedili!’ ‘Kao da protivnik nije bio iz iste lige kao i vi!’, zaključio je svoju laičku analizu.

Nisam ga bio baš najbolje shvatio jer, kako se meni činilo, koji sam tu utakmicu promatrao, ali i vodio iz prvih redova, odmah kraj aut linije, mi smo taj dan jedva pobijedili. Krajnji rezultat je bio tek 1:0, a moj Mlinka je tu odigrao možda i jednu od najgorih utakmica u sezoni. Čak sam i Edija Krnčevića uveo ne bi li barem nakon nekog centaršuta uspjeli postići još jedan pogotak…

‘Kako to mislite, profesore?’, zainteresirao sam se stoga kod njega dalje.

‘Pa…da vam iskren budem…’, započeo je on svoje izlaganje onako profesorski, a završio poput nekog najlošijeg đaka,’ja sam nakon 15:0 izašao sa stadiona, kaj bi to dalje gledao, a kasnije sam čuo da ste zabili još dva komada’.

‘17-0 jednostavno nije rezultat do kojega može doći između ravnopravnih ekipa bez obzira koliko ste Vi dobar trener’, ustvrdio je on, a ja sam, evo, po prvi put u životu požalio što sam nekome učinio uslugu i što sam mu preko Mitra ustupio onu kartu. I moja žena se, naime, bolje razumije u nogomet od njega koji je, kako sam odmah shvatio, pogledao samo revijalnu utakmicu između naših juniora protiv juniora Budućnosti, a koja je prethodila pravoj utakmici. Nakon toga se još i pjevalo, držalo govore, puštalo plave golubice u zrak i slično. Tek onda je, profesore dragi – pomislio sam, ali mu nikada nisam rekao – uslijedila naša utakmica.









Pokupio sam samo njegove račune sa stola i, bez riječi otišao tugovati zbog te uzalud potraćene ulaznice.

Žao mi je što to nisam ranije Mitru ispričao pa da može staviti u ovu svoju knjigu, ali ovako ostaje meni za moju, ukoliko se, evo, ikada odlučim da je napišem, a njegova je i bez tog mog malog ‘štikleca’ svakako vrijedna ove moje iskrene ljetne preporuke”, napisao je Ćiro, a u komentarima podijelio fotografiju njena i Mitrovića nakon što je položio ispit.