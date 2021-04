NAJVRIJEDNIJI DRES U POVIJESTI NOGOMETA: U njemu je bila Maradonina ‘Božja ruka’, znate li gdje je?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ovo nije samo priča o Maradoninom golu rukom, u četvrtfinalu svjetske smotre njegove Argentine protiv Engleske. Maleni Diego Maradona, Argentinac poznat po ne samo po tom pogotku, ali i te kako inkriminiran zbog nepoštivanja fair playa, u središtu je pozornosti i nakon više od 33 godine od tog događaja.

Bilo je to Svjetsko prvenstvo 1986. godine u Meksiku koje je obilježio baš on. Diego Maradona. To je bilo samo njegovo natjecanje. On je bio glavni dirigent u pobjedama nad Bugarskom i Južnom Korejom u prvom krugu te nad Urugvajem u drugom. No to je bila samo uvertira u njegovo remek-djelo koje je režirao u tri čina: četvrtfinale protiv Engleske, polufinale protiv Belgije i finale protiv Zapadne Njemačke.

Svima najpoznatija utakmica svih vremena je ona protiv Engleske. Kod prvog gola Argentinaca sreća je za razliku od nogometnog znanja pratila Maradonu. Svi su vidjeli njegovo igranje rukom, no jedino nije onaj koji je trebao – sudac. Nakon utakmice na pitanje novinara zašto je igrao rukom, Maradona je rekao da je to bila ‘Božja ruka’.

Drugi njegov gol je bio nedvojbeno najbolji gol svih vremena kad je Diego uzeo loptu na svojoj polovini terena da bi predriblao petoricu Engleza i golmana uputivši udarac u praznu mrežu. Argentina je dobila 2-1.

Nakon tog gola je Argentina otišla do kraja i osvojila naslov prvaka svijeta, svladavši u finalu Njemačku. A gol protiv Engleza, i jedan i drugi, onaj rukom i onaj fantastičnim driblingom kada je sam predriblao većinu engleskih igrača i vratara Shiltona, ostao je posebno sačuvan u kolektivnoj memoriji svih koji vole nogomet.









Evo vam jedan događaj. Maradonu je nedavno intervjuirao jedan legendarni francuski nogometaš Robert Pires, koji se naravno osvrnuo na 1986. godinu i utakmicu protiv Engleske. Bilo je to lani za vrijeme Sp u Rusiji. Pitao ga je Pires…

Tog je dana sudac Ali Bin Nassar previdio pogodak, no što bi se dogodilo da je u tom susretu postojala videotehnologija (VAR)?

Maradona je odgovorio:









“Mislim da bi me uhitili. Uhitili bi me jer je kazneno djelo ukrasti pred 80 tisuća ljudi”, rekao je uz osmijeh Argentinac.

S kojom si rukom zabio?

“S ovom”, rekao je Maradona i podigao lijevu ruku u zrak.

“Podigao sam ruku odmah iznad glave. Terry Fenwick je stajao iza mene i povikao “ruka, ruka”. Odgovorio sam mu: Kakva ruka?!? GOOOOOL!”, prepričao je Maradona pogodak. “Božjom rukom”.









Velika žrtva postao je Peter Shilton, jedan od najbljih vratara svih vremena. U nogometnoj povijesti zauzima počasno mjesto. I zbog svoje kvalitete i dugovječnosti. Bio je profesionalan igrač do 47. godine. Nažalost, najpoznatiji je ipak kao žrtva Maradonine “Božje ruke” na svjetskoj smotri u Meksiku 1986. godine.

“Jedina stvar koja mi smeta je to što se Maradona nikad nije ispričao zbog onoga što cijeli svijet zna. Na kraju utakmice, ako se desi nešto između nogometaša, mi se ispričamo jedan drugome. No, on to nikad nije napravio, a to je neoprostivo. On jest najbolji igrač protiv kojeg sam ja igrao, ali mu nikad to ne mogu oprostiti”, kazuje Shilton.

Očito, Shilton nikad nije prebolio nesportski potez Maradone i njegov gol rukom. Prilikom centaršuta u prostor, Shilton i Maradona su skočili za loptom, ali ju je Maradona rukom gurnuo preko Shiltona i lopta je ušla u gol i Argentina je bila u prednosti. Iako je Shilton govorio kako je Maradona igrao rukom (a snimke su to kasnije i potvrdile), pogodak je priznat i Argentina je povela s 1-0. Engleska će tu utakmicu izgubiti s 2-1. Drugi gol za Argentinu zabio je također Maradona u legendarnom slalomu kroz engleske igrače od centra terena sve do Shiltona.

Engleski vratar često govori o tim trenucima, još nije prebolio tu sportsku nepravdu:

“Nikad ne bih ponudio ruku kada bi se negdje slučajno sreli”, govori Shilton.

Maradona mu ne ostaje dužan, njihove prepirke prava su poslastica za javnost…

“Ne mogu vjerovati da čovjek ne može prihvatiti nešto što se dogodilo. To je nešto što se dogodilo prije mnogo godina i opet me upozorava i spominje te stvari. Ni meni ne pada na pamet da mu pružim ruku, a o ovome govorim samo zbog toga što me Shilton svojim izjavama natjerao riječima da sam varalica. To je njegov stav i to je ok, ali još jednom ponavljam – Neću se ispričavati za nešto što se dogodilo prije 30 godina”, uzvratio je Maradona.

Znao je Maradona biti i oštriji:

“Eh, Shiltone, Shiltone, baš me zanima da si bio na mom mjestu bi li ti priznao da si igrao rukom, ajde molim te ostavi me na miru. Istina je da nikad nisam zažalio jer sam rukom postigao taj gol. Sjećam se tog gola jako dobro, kad sam ga zabio rukom suigrači su bili vrlo bojažljivi. Došli su me zagrliti, a meni je izgledalo da mi govore kako smo ih pokrali. Rekao sam igračima da onaj tko pokrade lopova, dobija oprost za sljedećih 100 godina” rekao je Maradona aludirajući na rat za Malvine kojeg su Englezi dobili u sukobu s Argentinom.

Ali, mo ćemo se posvetiti drugom dijelu medalje. Gdje se sada nalazi dres u kojem je Maradona zabio taj gol rukom.

Vjerovali ili ne, u engleskom je posjedu, nakon utakmice dobio ga je razmjenom engleski igrač Steve Hodge. Dugo ga je ljubomorno čuvao, danas se nalazi u Nogometnom muzeju u Londonu.

I danas je Hodge zvijezda, jer posjeduje taj dres, taj dragocjeni dio nogometne povijesti. U razgovorima s novinarima Hodge se čest sjeća svakog detalja iz tog dana.

“Doručak smo imali ranije nego inače i bio je sat vremena vožnje do stadiona. Kad smo stigli, otišao sam u šetnju po terenu i pomislio kako sam sretan što ću biti tamo i igrati”.

Hodge priča i dalje…

“Danas pokojni, tada engleski izbornik Bobby Robson odlučio je usredotočiti pažnju igrača na cjelokupnu igru, ne na Maradonu. Nakon što smo primili samo jedan gol na turniru i uz uzastopne pobjede 3-0 – protiv Poljske i Paragvaja – Engleska je bila sigurna da će ući u četvrtfinale preko Argentine. Kao igrač Nottingham Foresta igrao sam protiv Maradone i nikad nisam vidio takvu nogometnu agresiju i snagu, s kvalitetom. Znao sam da nas sam može uništiti. Tako je i ispalo. Jer, u toj klupskoj utakmici vidio sam kako svoje čuvare pravi idiotima”.

Prvi dio utakmice završio je bez golova, a drugi dio je bio u znaku Maradone. Argentina je došla u vodstvo s vjerojatno najčudesnijim aktom Svjetskog kupa, golom koji je postignut Maradonino mrukom. Ispred suca koji je sve to odšutio.

A drugi gol je bio Maradonino remek djelo, u kojem je Hodge imao krucijalnu ulogu.

Prvo je Hodge izgubio loptu, sam priznaje da nije očekivao da bi se nešto tragično moglo dogoditi…

“Mislio sam, imamo otraga Butchera, Fenwicka, Stevensa, cijeli vezni red, golmana Shiltona. Oh, kako sam se prevario, sve ih je izvarao, napravio majmunima, kao i mene na početku akcije”.

Hodge priznaje da mu se nakon tog gola mozak zamutio.

“Prošlo je pet sekundi kako sam izgubio loptu na centru a primičo smo gol. Osjećao sam se krivcem. Bio sam kod njega na početku i na kraju akcije, nisam mu ništa mogao”.

Hodge je zapanjen tada pomislio, citat je to iz njegove knjige.

“On je s drugog planeta.”

Da je sve bilo i te kako zbunjujuće Hodge kazuje i sljedećim riječima.

“Ja nisam percipirao uopće da je on prvi gol postigao rukom. Vjerujte mi. Odmah smo krenuli po poravnanje, pa sam čuo neku buku, ali nisam sve shvatio. A drugi gol me izbezumio, napravio nas je budalama, pa nisam ni stigao razgovarati sa suigračima”.

Nakon utakmice Hodge je dao brzi televizijski intervju i uputio se prema svlačionici.

“Dok sam se spuštao, Maradona je hodao s dvojicom svojih suigrača. Pogledao sam ga u oči, povukao svoj dres kao da bih rekao – bilo kakvu šansu za zamjenu?, A on je došao ravno ispred mene, pomolio se, a mi smo razmijenili dresove. I to je bilo to. Bilo je jednostavno, tako jednostavno”.

Hodge piše i dalje…

“Ništa nevjerojatno se zapravo nije dogodilo”, rekao je Hodge. “Bio je to samo sastanak ispod terena. Garderobe su bile udaljene desetak metara. Otišao sam, kao i on, i samo sam stavio dres u svoju torbu”.

Hodge je krenuo natrag u svlačionicu Engleske i čuo kako ga njegovi suigrači psuju zbog gola rukom.

“Da sam znao što se dogodilo, ne bih s njim zamijenio košulju”, rekao je Hodge. “Mislim da bih se osjećao ljutito zbog toga, pa to je klasična prevara. Pogriješio je u onome što je učinio. Trebao ga je priznati nakon utakmice. Ne mogu nikoga kriviti. Nitko nije mogao promijeniti ono što se dogodilo. To je bio moj način razmišljanja”.

Argentinski dres s Maradoninom “desetkom” na leđima godinama je stajao u Nacionalnom nogometnom muzeju.

Hodge priznaje da je godinu dana kasnije, 1987. na Wembleyu igrao Brazil, a na utakmicu je stigao i Maradona.

“Tada sam prvi puta konvencionalno upoznao Maradonu, u baru stadiona. Nismo spominjali njegovu ruku u utakmici protiv Engleske, što sam mu mogao reći – Izvarao si nas. Ne bi to imalo smisla”.

Hodge dalje zaključuje:

“U igri 90 minuta, ubrzana emocionalna atmosfera visokog napona traži od ljude da rade svakakve stvari, pa i nepoštene. Ljudi rade stvari koje ne bi trebali”.

Uglavnom Hodge je vlasnik tog Maradoninog dresa, a njegov bivši suigrač Shilton zbog toga je i danas srdit.

“Ne želim imati veze s tom pričom, nikakve veze”, uzvraća Shilotn.

Hodge je naposljetku napisao i svoju igračku autobiografiju koja se zove – “Čovjek s Maradoninom majicom”.

Unatoč svega Hodge kaže da posjeduje Maradonin dres bez opterećenja i mržnje.

“Da, nema mržnje, ako je tko krivac onda je to bugarski sudac koji nije uočio tu prevaru”.