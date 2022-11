NAJVEĆI POSAO U POVIJESTI KLUBA?: Hajduk je na korak do rekordnog transfera, veliki talent uskoro odlazi

Mlađi brat, stopera HSV-a Marija Vuškovića, Luka Vušković najveći je talent svoje generacije. Iako je 2007. godište ovaj mladi, također stoper, velika je nada hrvatskog nogometa.

Talijanski list Corriere dello Sport piše da za 15-godišnjeg stopera francuski prvak , PSG, spreman iskeširati čak 10 milijuna eura što bi uz moguće bonuse trebao biti najveći transfer svih vremena i tako srušiti Nikolu Vlašića.

Vlašić je u seniorima Hajduka proveo gotovo 5 godina dok je Vušković ove sezone tek debitirao za juniore što dovoljno govori gdje je nogomet otišao, ali i o kakvom se talentu radi.

“Kompletan, dominantan i elegantan stoper, savršen je primjer klasičnog braniča koji zna s loptom. Ima vrlo dobar omjer tjelesne mase, fizičke snage, izdržljivosti i prirodne kondicije, zbog čega se ugodno osjeća u duelima. Može igrati kao desni i lijevi stoper u obrambenoj liniji s četiri igrača, ima vrlo dobru koordinaciju i rad nogu za igrača svoje visine” napisao je poznati portal za mlade igrače Football Talent Scout.

Sa svojih 193 cm, izvrsne tehnike te odličnim pregledom igre uz jaku fizičku snagu ima sve što danas imaju moderni stoperi te ga se često uspoređuje s Van Dijkom.

“Taktički je pronicljiv, a tehnički sposoban za igru u raznim sustavima. Zreo je za svoju dob i karizmatičan, ima predispozicije da u budućnosti bude kapetan. Precizan je izvođač jedanaesteraca” napisali su iz Scouta.

Mladi Vušković nedavno je zabio gol sa svoje polovice i time zadivio nogometni svijet.

🇭🇷 Luka Vušković (14) – Hajduk Split

Great talent who already towers over his already known older brother Mario. pic.twitter.com/5vTtqsxULs

— Karlo (@CroatianScout2) July 12, 2021