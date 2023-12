Najveći nogometni prevarant imao je karijeru na kojoj bi pozavidjeli mnogi, sve ih je prevario

Nogomet, taj najpopularniji sport na svijetu uvijek iznenadi nekom pričom, koja spada u domenu vjerovali ili ne, a mi vam donosimo priču o nogometašu koji je uspio ostvariti impozantnu karijeru, a sve bez i jednog zabijenog gola, iako je po vokaciji bio napadač.

Kupnja takozvanih ‘mačaka u vreći’ nije ništa strano za klubove iz našeg podneblja, sjetimo se samo koliko je novca potrošio samo Dinamo dovodeći neprovjerene igrače, koji bi nakon polusezone jednostavno nestali s obzora i nitko za njih više nikada nije čuo.

No sve te meštre uspio je nadvisiti jedinstveni Brazilac Carlos Henrique Raposo Kaiser, koji je imao karijeru dugu više od 20 godina kao napadač, a da pritom nije zabio niti gol te je u jednom trenutku zaigrao i u Europi.

The Brazilian had a glittering career in the 70s and 80s… without playing a single match.

They call him the greatest footballer to never play a game: Carlos Henrique Raposo, aka Kaiser.

Rani početci

Karijera ovog brazilskog Kaisera, koji je nadimak dobio zbog navodne sličnosti s Beckenbauerom, započela je u Botafogou pa Flamengu, gdje su ga vidjeli skauti meksičkog Puebla i poželjeli su ga u svojem klubu.

Carlos nije bio na razini koja se od njega očekivala te se nakon Puebla vratio u rodni Brazil, u kojem je nastavio svojim utabanim putem, potpisao bi za klub, da bi zatim fingirao ozljedu i tako od početka osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Ipak Kaiser je u svojem kutu imao mnoštvo prijatelja, koji su bili vrhunski igrači, kao primjerice Romario, Edmund i mnogi drugi, koji bi svojim utjecajem uspjeli nagovoriti trenera da ga dovedu u klub.

Razrađena prevara

Henrique bi po dolasku tražio mjesec dana da se dovede u fizičku spremu i samo trčao krugove po atletskoj stazi, a kada bi došlo vrijeme da mora ozbiljno trenirati rekao bi nekome od igrača da mu doda loptu, a kad bi ju dobio i proslijedio dalje, amo bi se rušio u bolovima.

“Tražio bih već u prvoj minuti da mi netko doda loptu. Onda bih je šutnuo prvom igraču do sebe i uhvatio se rukama za zadnju ložu. Uzviknuo bih od bola i srušio se na travu. Oporavak bi trajao još najmanje mjesec, mjesec i pol.

Znate, u to doba nije bilo magnetnih rezonanci i medicinska tehnologija nije bila toliko razvijena. U nekim stvarima vjerovalo se na riječ nogometaša. A tu sam uvijek bio u prednosti”, ispričao je Brazilac.

His stylish looks seemed a copy-and-paste job of Brazil’s national sweetheart Renato Gaúcho, and Kaiser admitted he was paid for sex by women who believed he was the winger.

On one occasion, he convinced a nightclub bouncer he was Renato, while the real Renato was denied entry. pic.twitter.com/63E2Jwxv0V

