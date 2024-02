Najveći misterij Cristiana Ronalda: Izgubio je jedno dijete, a na tajnu potrošio pravo bogatstvo

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Slavni Cristiano Ronaldo danas slavi 39. rođendan. Portugalac je iako na korak od ulaska u peto desetljeće života jedan od najboljih i najbolje plaćenih sportaša svijeta, a popularnost mu se uopće ne smanjuje,

Na Instagramu ga prati nestvarnih 620 milijuna ljudi, a priče iz njegovog privatnog života izazivaju ogromnu pažnju diljem svijeta. Jedna od tema koja posebno zanima Ronaldove fanove je njegova obitelj. Naime, poznato je kako je Ronaldo otac petero djece, ali nepoznata je majka troje njegove djece.

Naime, dvoje djece dobio je s nepoznatom surogat majkom, dok mu je dvoje djece rodila izabranica njegovog srca Georgina Rodriguez. S njom ima dvije kćerkice Alanu Martinu (6) i Belu (1), a putem medicinski potpomognute oplodnje postao je ocem Cristiana Juniora (14), te blizanaca Eve i Matea (6). Georgina je zapravo također nosila blizance, ali je, nažalost, dječak preminuo prilikom rođenja, a preživjela je djevojčica Bela.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)









Jasna poruka slavnom voditelju

Objava kako je prvi put postao ocem u 26. godini života bila je veliko iznenađenja za sve njegove fanove jer je tada samo kratko objasnio da nepoznata majka Cristiana Juniora neće imati nikakav kontakt s djecom i da su sva prava prebačena na njega. Neki su mediji nagađali da je Cristiano Ronaldo rezultat ljubavne avanture za jednu noć, ali Ronaldo je ostao zakopčan.

“Ljudi nagađaju jesam li bio s ovom ili onom djevojkom ili je postojala surogat majka, ali nikad nisam nikome rekao niti ću to napraviti. Reći ću to Cristianu Junioru kada odraste jer je moj sin i zaslužuje to znati, ali ne zato jer ljudi žele da to kažem”, rekao je Ronaldo slavnom Jonathanu Rossu.

Medijima nije promaklo niti da su blizanci začeti u klinici u Los Angelesu. Javnosti je poznat podatak da je bila riječ o surogat trudnoći, ali ne i ime majke. Dok je u Portugalu surogat roditeljstvo zabranjeno zakonom, to nije slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama, pa se tako nagađa da su Ronalda blizanci koštali sveukupno 150.000 eura, od čega je majci išlo 40.000 eura.









View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Novac mu nije problem

Kako bilo, Ronaldu je jako stalo da svi podaci o majci ili majkama njegove djece ostanu strogo čuvana tajna, a prema pravilima diskrecije i prava na privatnost ženama koje su donirale jajne stanice, kao i onima koje su iznijele trudnoću se najčešće niti ne kaže gdje su na kraju djeca završila.

Ronaldu novac nije problem, u redovima saudijskog Al Nassra ima jedan od najbogatijih sportskih ugovora na svijetu, a njegovo je bogatstvo procijenjeno na 500 milijuna američkih dolara.