Najveći ‘insajder’ otkriva što je s Tudorom: ‘Nije u pregovorima iako veze postoje’

Igor Tudor bio je snimljen u Turskoj, što je odmah dovelo do nagađanja da bi mogao preuzeti Bešiktaš koji traži novog trenera, no Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, tvrdi da Hrvat neće na klupu momčadi za koju igra Ante Rebić.

“Bešiktaš nije započeo pregovore s Igorom Tudorom kako bi bio njihov novi trener”, objavio je Romano.

“To nikad nije bila konkretna mogućnost bez obzira na veze koje postoje”, dodao je Romano.

“Tudor je danas bio u Turskoj, ali iz drugih razloga”, tvrdi Talijan.

