NAJVEĆI IKAD: ‘Mbappe može biti kao ja!’

Autor: F.F

Za mnoge najbolji nogometaš u povijesti tog sporta, Brazilac Pele, dao je svoje mišljenje o tome tko je trenutno najbolji igrač. Dok mnogi važu između Cristiana Ronalda i Lionela Messija, Pele smatra kako Mbappe može biti bolji od obojice.

U tjednom magazinu La Gazzette dello Sport, Sportweeku, Pele je komentirao mladog francuskog reprezentativca te je imao samo riječi hvale. Kroz godine mnoge su igrače prozivale “novim Peleom”, pa su takve epitete dobivali igrači poput Robinha, Alexa Pata, Neymara, a spominjala se čak i legenda video igrice Football Manager Freddy Adu. Pele pak smatra da su on i Mbappe jako slični igrači:

“Mbappe može postati moj nasljednik. To mislim ozbiljno, bez imalo šale! Vidim sebe u njegovoj sposobnosti da igra jako brzo. On je napadač koji razmišlja unaprijed, pa kada mu dođe lopta on već zna što treba s njom napraviti. U glavi već ima plan gdje treba ići i kako da u svakom trenutku izabere najbolje riješenje.”

Jedan od najvećih smatra kako Mbappe ima sve potrebno u modernom nogometu, a kao glavni adut ističe brzinu s loptom u nogama. Talijanski magazin je izdvojio i Peleovu izjavu o Mbappeu iz 2019. godine:

“Mbappe je inteligentan, brz i nepredvidiv. Ima puno igrača koji su tehnički potkovani, ali on igra nepredvidivo, zaslužuje Zlatnu loptu”, rekao je tada Brazilac.









Svakako je zanimljivo istaknuti kako Pele nije prečesto hvalio Messija i Ronalda, dok je situacija s napadačem PSG-a potpuno drugačija. Kada je Mbappe u pitanju, ne štedi riječi hvale.