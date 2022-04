NAJVEĆI HRVATSKI TALENT (16) U VELIKIM PROBLEMIMA: Otkupio ga je moćni klub, ali se pojavilo nešto neočekivano

Lovro Zvonarek jedan je od najvećih hrvatskih talenata. Prošlo ljeto kupio ga je Bayern, a kada je krajem prošle sezone zabio Varaždinu postao je najmlađi strijelac u povijesti HNL-a.

Ovu polusezonu otvorio je sjajno te je bio najzaslužniji za veliko slavlje Belupa protiv Osijeka.

Od tada muku mući s ozljedama pa je talentirani 16-godišnjak van terena dva mjeseca.

” Rekao sam već puno puta, on je još dijete u razvoju. Ne zna se on štedjeti, a sad su bili i malo teži tereni. Takva je situacija kakva jest, na žalost. Žao nam je svima, ali te neke stvari se događaju. On još nije formiran, još se razvija, raste i izrasta naglo, tako da tu ima svega” komentirao je trener, a od nedavno i sportski direktor Belupa, Zoran Zekić.

Oprezni su s njim

Htjeli su iz kluba da zaigra u ponedjeljak protiv Lokomotive međutim nije bio dovoljno spreman. Nadaju se kako je za vikend spreman kada Belupo dočekuje Osijek.

“Nadam se da će Lovro još zaigrati ove sezone, ali jako smo oprezni s njim. I zbog njega, i zbog sebe, ali i zbog njegove budućnosti. Nije to ništa alarmantno, možda je u jednom trenutku igrao i više nego što je trebao, ali je jednostavno tako dobar… Nažalost, ne razvija se onako kako smo htjeli ” zaključio je Zekić.