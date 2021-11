NAJVEĆI HR TALENT TOTALNO JE NEZAUSTAVLJIV! Zabio je već šesti gol za mlade Vatrene, kakva pobjeda!

Autor: P.V.

Hrvatska U21 reprezentacija slavila je 2:0 protiv Estonije u Puli i bila je to utakmica, još jedna u nizu u kojoj su oduševili pojedini igrači unutar te reprezentacije, a kao i cijela momčad…

Strijelci? Golove su zabili Roko Šimić u 39. minuti i Jurica Pršir u 62. minuti. A već je početak najavio velike stvari. Hrvatska je već u petoj minuti bila korak do vodstva. Baturina je pucao s desne strane, no pogodio je vratnicu. Okvir gola je pogodio i Pršir u 39. minuti, no odbijanac je Šimić spretno pospremio u mrežu. Bio je to njegov već šesti gol u kvalifikacijama. Šesti u pet utakmica…

I u nastavku se tresao okvir estonskog gola. U 55. je izvana pucao Kačavenda pogodivši gredu. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Hrvatska je razriješila u 62. minuti, a sjajan pogodak sa više od 20 metara zabio je Pršir.

Hrvatska prva na ljestvici

Hrvatska vodi na ljestvici s maksimalnih 15 bodova i gol razlikom 14-3, a druga je Norveška sa 9 bodova i utakmicom manje, koliko ima i Austrija. Estonija je zadnja sa šest poraza i 0-19 razlikom pogodaka.

Pobjednici devet skupina i najbolja drugoplasirana reprezentacija izborit će direktan plasman na EP koje će se od 9. lipnja do 2. srpnja održati u Rumunjskoj i Gruziji.

Preostalih osam drugoplasiranih ekipa igrat će u dodatnim kvalifikacijama za još četiri putnika na EP.

HRVATSKA U-21 – ESTONIJA U-21 2:0 (Šimić 39′, Pršir 62′)

HRVATSKA: Kotarski – B. Šutalo, Vušković, Smolčić, Čolina – Baturina, Palaversa (od 70. Franjić), Pršir (od 76. Drena Beljo) – Kačavenda (od 64. Marin), Biuk (od 64. Laušić), Šimić (od 76. Fruk)









ESTONIJA: Lapa – Hussar, Šamin, Pelt, Miil (od 80. Seppik), Schjønning-Larsen – Shein, Järviste, Tunjov (od 57. Palumets) – Tamm (od 80. Lepik), Männilaan (od 57. Lipp)