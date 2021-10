NAJVEĆA LEGENDA I NAVIJAČI SU IM ČESTO POVEZIVANI S FAŠIZMOM: Sada je priliku dobio – Mussolini!

Talijanski velikan našao se u velikim problemima pri slaganju obrane. Lazio pred gostovanje s Veronom ne može računati na nekoliko bitnih igrača.

Acerbi ne može nastupiti zbog kartona, dok Luiz Felipe nije u sastavu zbog poprilično glupog poteza u utakmici s Interom. Priliku bi zato mogao dobiti ni manje, ni više nego – Mussolini!

Romano Floriano Mussolini praunuk je fašističkog diktatora Benita. Mladi Romano karijeru je započeo u Romi, a nakon što je igrao za mlađe uzraste Lazija, ove sezone priključen je prvoj momčadi.

Mladi Romano može pokriti nekoliko pozicija, a primarna mu je ona na desnom beku. Može zaigrati i u veznoj liniji, također na preferiranoj desnoj strani.

Former Italian dictator Benito Mussolini’s great grandson Romano Mussolini has been called-up to Lazio’s first-team this weekend

On Wednesday, Lazio suspended their eagle trainer, Juan Bernabè, after he was filmed giving the fascist salute pic.twitter.com/H3HdPyB3vX

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) October 23, 2021