NAJSKUPLJI IGRAČ MEĐU ‘ŠEICIMA’ NEĆE IGRATI! Tuchel odrezao drakonsku kaznu za mladu zvijezdu PSG-a

Francuski prvak večeras igra zaostalu utakmicu prvenstva protiv Nantesa, a za tu utakmicu trener PSG-a Thomas Tuchel neće računati na ponajboljeg igrača današnjice Kyliana Mbappéa.

Kako prenosi Le Parisien, mladi Francuz izbačen je iz prve momčadi PSG-a zbog njegovih komentara nakon teškog poraza od Lillea 5:1. Mbappé je rekao da momčadi nedostaje karakter te da su na terenu izgledali kao amateri.

Tuchel se nije složio s njegovim mišljenjem pa ga je udaljio iz momčadi.

Kamere su snimile mladu francusku zvijezdu kako komentira suđenje na toj utakmici.

Ovaj sudac uzeo nam je Liga kup, uzima nam igrače, uzima nam sve”, rekao je francuski reprezentativac.

