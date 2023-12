Najskuplji hrvatski napadač ima samo jednu želju: ‘Moram se dokazati Daliću’

Nogomet je ćudljiva igra, jedan kiks ili ne uklapanje u viziju trenera mogu te staviti na marginu, dok te dobre igre, zalaganje i trka, mogu promovirati u traženog igrača i potencijalnog reprezentativca.

Takav sličan put imao je i Roko Šimić, koji je prije dvije i pol godine za četiri milijuna eura prešao iz Lokomotive u Salzburg, da bi najprije odlično igrao na posudbi u austrijskom drugoligašu Lieferingu pa potom puno manje u Zurichu, ali povratkom u Salzburg Šimić je pokazao kako je vrlo dobar napadač.

Prvijencem u Ligi prvaka i partijama u austrijskoj Bundesligi mladom Šimiću je cijena rasla, da bi na kraju godine bio procijenjen kao najskuplji hrvatski napadač, u konkurenciji Kramarića, Petkovića, Livaje, Budimira i drugih.

