Najpopularniji Hrvat im je trn u oku, ljubomorni su na njegove milijune

Cijene nogometaša u 21. stoljeću dotakle su cifre od kojih boli glava, ali stotine milijuna koji su u igri stavljaju veliko breme na mladiće, od kojih su mnogi tek ušli u dvadesete i ako ne zadovolje svojim igrama, lako ih se proglašava precijenjenima i promašajima.

Sličnu sudbinu proživljava trenutno i naš Joško Gvardiol, koji je ljetnim transferom iz RB Leipziga u Manchester City za 90 milijuna eura, postao najskuplji branič u povijesti nogometa i svjetla velike pozornice obasjala su mladog Hrvata.

Joško je na Etihad došao s pedigreom koji je gradio u Dinamu pa potom u RB Leipzigu, a jednako tako oduševio je i među Vatrenima, gdje je igrama na SP-u u Kataru pokazao kako je sigurno jedan od najpotentnijih stopera generacije.

Happy with Josko Gvardiol’s performance in the first half unless you are sick in the head, you gotta acknowledge the fact that he had a brilliant game today. pic.twitter.com/wNVYFEzlY6

— FODEN⁴⁷ (@MCFC_HAJ) December 10, 2023