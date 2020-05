NAJOČITIJA PREVARA U POVIJESTI HNL-a: Kantrida je počela slaviti naslov prvaka, ukazao se sudac

Autor: Dnevno

Na današnji dan prije točno 21 godinu, 26. svibnja 1999. godine, dogodila se najveća i najočitija krađa u povijesti HNL -a.

Rijeka je na prepunoj Kantridi dočekala Osijek a pobjeda je donosila naslov prvaka Hrvatske. Semafor je pokazivao neriješen rezultat, bilo je 1:1 u 89. minuti a onda je za pobjedu i naslov pogodio Admir Hasančić, no uslijedila je farsa koja je u nevjericu bacili 22 tisuće na tribinama nagužvanih navijača (neslužbeno je na tribinama bilo čak 26 000 ljudi).

Pomoćni sudac Zoran Krečak signalizirao je nepostojeće zaleđe, a glavni sudac Alojzije Šipraha umjesto na centar pokazao je ispucavanje za golmana Osijeka.

“Ja sam se u više navrata ispričao Osijeku što sam ga oštetio u toj utakmici dosudivši kazneni udarac za Rijeku koji nije postojao. Da je tada postojao VAR, taj kazneni udarac bih poništio. I da nije bilo toga kaznenoga udarca, Rijeka nikada ne bi postigla pogodak u toj utakmici”, danas se pravda Šupraha za Večernji list.

“Toga dana doživio sam najveću sportsku nepravdu u svojoj karijeri. Bio sam sudionik te akcije u kojoj je postignut pogodak jer sam prebacio loptu za strijelca Hasančića. Počeli smo slaviti pogodak, a onda se dogodio šok. Sve ste to već puno puta vidjeli, ne treba tu previše pametovati”, za isti list je rekao Boško Balaban, tada nogometaš Rijeke.

“Vjerojatno se radilo o velikom pritisku, mi smo u glavama već bili prvaci i slavili unaprijed. Zato u toj utakmici nismo igrali na visokom nivou, no mi smo pobjednici u toj utakmici iako nam pobjednički pogodak na kraju nije bio priznat. S druge strane, morate znati da je tadašnja Croatia u toj utakmici stimulirala Osijek (spominjalo se 60.000 njemačkih maraka po igraču, nap. a.). To su nam rekli igrači Osijeka, da se bore da Croatia postane prvak”, istaknuo je Balaban.

“Bio je to idealan trenutak da postanemo prvaci jer su se za naslov do zadnja dva kola borila tri kluba, Hajduk, Croatia i Rijeka. To je u Hrvatskoj rijetkost. Atmosfera na Poljudu i na Kantridi bila je presavršena, a u Maksimiru turobna”, završio je svoje prisjećanje budući nogometaš Dinama i Aston Ville.

Suce je tog dana s Kantride otpratila policija i pravo je čudo da proključala Armada nije krenula u obračun sa sucima. Snovi Rijeke potonuli su u valove. Na naslov su čekali punih 19 godina, do sezone 2017./2018.