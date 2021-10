NAJMOĆNIJA ŽENA NOGOMETA; Bori se s neizlječivom bolešću, a u prošlosti je odbila princa!

Newcastle United ‘preko noći’ je postao jedan od najbogatijih klubova na svijetu.

Naime, novi vlasnik ‘Svraki’ je Mohammed bin Salman, zajedno s ostalim investitorima.

Jedan od investitora je i PCP Capital Partners, a vlasnica tvrtke je Amanda Staveley. Ona je dugo pokušavala biti dio Premier lige, pokušala je kupiti i Liverpool, a Newcastle je napokon uspjela dobiti nakon neuspjeha 2018. i 2020. godine.

Staveley, naime, boluje od neizlječive bolesti po nazivu Huntingtonova bolest. To je bolest koja uzrokuje nekontrolirane pokrete tijela, nagle promjene raspoloženja, demenciju, a bolest je naslijedila od majke Lynne.

Amanda Staveley, fan protests and a familiar tale: A behind-the-scenes look at an exciting new era for Newcastle United https://t.co/cKGHfRx0ym#NewcastleUnited #NewcastleTakeover #football #sportsnews

— AceOdds (@aceodds) October 18, 2021