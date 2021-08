NAJLUĐI TRENER BALKANA PRIJETI ZVEZDI: Kockar koji se nikada nije opametio

Nakon što je Zvezda poražena od sljedećeg Dinamovog protivnika, Sheriffa, svoj europski put nastavit će protiv rumunjskog Cluja. Preko Rumunja će pokušati doći do Europa lige.

Jedan od najslavnijih rumunjskih klubova vodi 50-godišnji Marius Sumudica, nekadašnji nogometaš Rapida iz Bukurešta.

Sumudica je na glasu kao jedan od najluđih trenera Europe, a zbog svojih ekscesa takva titula ne čudi.

Rumunj je poznat kao stručnjak bez dlake na jeziku, izuzetno tvrdoglav, ali i ustrajan u svojim naumima. Ponekad može iznervirati ljude oko sebe, ali rezultate piše gdje god došao. Rođen je u Bukureštu gdje je i počeo igrati nogomet, a igrao je i u Portugalu, Mađarskoj i Cipru. Od 2005. plovi trenerskim vodama, a krenuo je kao asistent u Rapidu.

Kasnije je vodio brojne rumunjske klubove, u prvoj, ali i drugoj ligi. Najveći uspjeh trenerske karijere je osvajanje rumunjskog prvenstva s Astra Giurgiuom, s kojom je kasnije i izbacio premierligaša West Ham iz kvalifikacija za Europu. Sve je pokvario kladioničarskim skandalom, kada je izbačen iz rumunjskog nogometa na šest mjeseci.

Naime, kladio se na utakmice tamošnje lige, Lige prvaka i Europa lige, a osim suspenzije dobio je i kaznu od 24 tisuća eura. Svega nekoliko mjeseci kasnije novinari su ga uhvatili kako se kladi na tenis i utrke pasa, a na naslovnicama portala i novina proglasili su ga ovisnikom. Na naslovnici je uz njegovu sliku stajalo: “Ovisnik.”

Gazeta Sporturilor’s first page today: Dependency. Marius Sumudica was caught betting once more. This is funny. pic.twitter.com/29zbWfLg4D

Nakon problema u rodnoj mu Rumunjskoj otišao je u Tursku, a tamo je vodio Kayserispor. Nakon epizode u Turskoj seli u Saudijsku Arabiju, a kasnije se ponovno vraća u Tursku. Dok je radio u Al-Shababu imao je duhovitu raspravu s navijačem, što također nije prošlo nezapaženo.

Naime, nakon što mu je navijač vikao s tribina, ljutiti Sumudica se okrenuo te viknuo: “Hoćeš ti trenirati? Ajde, dođi, ti ih vodi onda!”

Al Shabab manager Marius Sumudica had words with a fan behind the bench: “You want to coach? Come coach!” pic.twitter.com/GcjYQgSP6t









