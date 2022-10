NAJKONTROVERZNIJI DRES U POVIJESTI: Hitno ga morali uništiti, a sad rijetki vrijede bogatstvo

Ponekad u grafičkim pripremama stvari izgledaju drugačije nego što se na kraju dobije na finalnom proizvodu, a jedna takva greška potkrala se devedesetih godina talijanskom klubu Fiorentini.

Viole, kako od milja tepaju navijači Fiorentine svojim igračima, zbog ljubičaste boje dresova, po priči tu su boju odabrali slučajno, kada su stare crvene i bijele zajedno dresove oprali u rijeci.

Uz Fiorentinu vezan je i podatak s početka teksta, naime oni su vlasnici možda najkontroverznijeg dizajna dresa u povijesti nogometa, kojeg su po hitnom postupku morali mijenjati usred sezone 1992/93.

Swastika na dresu

Tadašnji dobavljač dresova za Fiorentinu Lotto odlučio je da gostujućim dresom dominira bijela boja, a da rukavi i gornji dio dresa budu ljubičasti uz nijanse bijele i crne boje.

U svom dizajnerskom žaru Lotto je povlačenjem crnih crta slučajno iscrtao swastiku na dresu Fiorentine, a sporni dres su viole nosile četiri puta prije nego što su navijači primijetili čudan dizajn.

Čelnici Serie A odmah su zatražili da se dres makne, a većina dresova s motivom swastike je uništena, dok po informacijama nekoliko sačuvanih su prava rijetkost i vrijede malo bogatstvo.

