NAJJAČA ĆIRINA IZJAVA U POSLJEDNJE VRIJEME! ‘Nisam lud! Znate li što se Daliću dogodilo na prošloj utakmici?’

“Trener koji zna uništiti virus koji se pojavi u glavama igrača može sve, eh baš to može i Zlatko Dalić. Ja nisam mogao uvijek”, dočekuje nas u uvodu Ćiro Blažević. Prvi učitelj u praksi Zlatka Dalića prije skoro pa dvadesetak godina u Varteksu.

“Nesvjesno igrač misli da će pobijediti zato jer je bolji i onda vrag preuzme sve. Ali, Dalić je anđel koji potjera vraga”, tako bi vam ja to objasnio.

Ćiro je izvrsno primijetio detalj s prošle utakmice s Walesom. Bivši izbornik tvrdi kako je to najvažnija utakmica u izborničkoj karijeri Dalića, a objašnjenje je sasvim legitimno.

“Ovo je možda najvažnija njegova pobjeda, sad mislite da sam lud, pa bio je skoro svjetski prvak. Jest, ali tamo na SP igrače ne treba motivirati, a ovdje na skoro 40 stupnjeva protiv tamo nekakvog Walesa, znaš da si bolji, a poraz ti odnosi sve, tada treba znati s igračima. Dalić je taj ispit položio na katedri, sjajno je postavio momčad, zapravo ostatke momčadi koju smo donedavno imali. I igrali smo dobro, makar pomazi nas sreća, ali kao da Velšane nije, mogli su dobiti i porciju. Samo smo si krivci, tu treba pripaziti. Ali, ocjena odličan ne dolazi u pitanje”, u dahu će Ćiro i moramo priznati da mu je ovo bila jedna od najboljih izjava o Daliću posljednje vrijeme. Malo tko je to tako primijetio kao naš Ćiro!

“Igrači su bili ozbiljni i usredotočeni, mora da ih je dobro sredio, hahaha… Sigurno im je rekao da se pripaze. Me neee, on je blaga narav, ali dobro zna što hoće i želi da to svi znaju i da ga slijede. Lider, da”!

Ćiro je oduševljen vratarom Livakovićem.

“Kakva pojava, sigurna i bespoštedna, kako je branio neke udarce, da ih je primio ne bi mu ni riječ rekli. Čovjek skida Baleove pokušaje kao masline s grane. Ha, čovjek se očito ne boji tog crnog vraga kojeg spominjem. Sačuvao nas je u delikatnim momentima, no i to nam mora biti normalno, vratar uvijek mora biti među tri najbolja ako želi dobiti dobrog suparnika”.

Dugo šuti, namršti se Ćiro i reče:

“No, mali Luka, pa to svijet nije vidio, pa on je odigrao utakmicu za pet igrača, sad ga vidim nasrće na njihovog vratara, a trenutak kasnije je kod Livakovića, traži loptu. Otkud mu snaga, kako ga je divno gledati, da on je naš najbolji svih vremena. Ostalom, to i znamo, zašto vam ja to opet govorim? Ne, nisam dementan, nego bi stalno hvalio Modrića. Stalno. Ali, i Perišić je odigrao bravuroznu partiju. Isto je umro dolje na terenu, to volim vdijeti kod igrača, da umiru za nacionalni dres, za momčad. Zato je opet lijepo gledati Hrvatsku. Jel se to meni čini, ali i mali Kovačić se vraća, a Vida mi je bio dobar. Ne treba sumnjati u plasman, samopouzdanje na temelju dosega je velika stvar, ovo smo dobili, da nismo dobili bilo bi svega, jer smo takvi ljudi. Ma, Ćiro vam je zadovoljan, oduševljen, spokojan”!

A što velite da niti jednog igrača nije pustio na odmor, a to je dosad bila praksa u reprezentaciji, svi su zajedno i čekaju prijateljski dvoboj protiv Tunisa u Varaždinu?

“To znači da je on pametniji, bolji i lukaviji nego ja, nego svi izbornici. On jednostavno ne griješi. Kadgod naša javnost misli da on ide krivim smjerom Zlatko Dalić ih sve elegantno demantira”!