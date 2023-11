Najemotivnija slika večeri: Luku Modrića u ovakvom izdanju rijetko viđamo

Autor: Z.S.

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na EURO 2024. koji će se održati u Njemačkoj zahvaljujući 1-0 (1-0) pobjedi protiv Armenije u susretu posljednjeg kola. Junak utakmice bio je Ante Budimir, koji je postigao pogodak u 43. minuti. Hrvatska će tako od 14. lipnja do 14. srpnja sljedeće godine po sedmi put nastupiti na EURU, nakon Engleske 1996., Portugala 2004., Austrije i Švicarske 2008., Poljske i Ukrajine 2012., Francuske 2016., te onoga igranog diljem kontinenta 2021. Jedini EURO kojega je propustila bio je 2000. u Belgiji i Nizozemskoj.

“Malo smo u listopadu zakomplicirali situaciju, ali možda je i dobro da se tako dogodilo, da se svi spustimo na zemlju i koncentriramo. Na Europskom prvenstvu trebat će pokazati ono najbolje od hrvatske reprezentacije. Nismo večeras pratili Wales, bili smo fokusirani na svoju utakmicu jer znali smo da imamo potrebnu kvalitetu. Drago mi je da je Budimir opet s nama, drago mi je zbog njegovog pogotka i nadam se da će ih biti još. Imamo vremena pripremiti se za Europsko prvenstvo”, rekao je nakon susreta Joško Gvardiol.





Pokazali karakter

“Pričali smo o tome već mjesecima, pa i godinama, kako jedva čekamo zaigrati zajedno, jer pratimo jedan drugome igre u klubovima. Jučer mi je na treningu Ante rekao kako osjeća da bismo mogli to napraviti te sam iz tog razloga još više sretan. Pogodak mu je došao u najbitnijem trenutku. Slažem se s izbornikom, i ja očekujem svoje asistencije kao što je bilo u Stuttgartu, sada u Ajaxu, da budem još ofenzivniji i da se nametnem. Nadam se da će u budućnosti biti još bolje, ovo je veliki poticaj i meni osobno i cijeloj momčadi”, ispričao je Borna Sosa

“Iscrpljeni smo, ali pokazali smo karakter. Očekivao sam da će biti teško, vidio se grč cijelo vrijeme. Ipak, sve se poklopilo kako smo htjeli. To mi je četvrto veliko prvenstvo, osobna satisfakcija. Sretan sam i ponosan, ostao sam u Hrvatskoj zbog Europskog prvenstva i na njega idemo s hrvatskom reprezentacijom koja zastupa vrijednosti hrvatskog naroda – domoljublje, zajedništvo, ljubav, vjeru i to nas nagrađuje, tako živimo i imamo veliku podršku. Bilo je teško nakon listopada, no nigdje nisam osjetio negativnost, nego samo podršku”, poručio je izbornik Zlatko Dalić.

Emotivan prizor

A posebno je nakon utakmice bilo sretan Luka Modrić, koji je snimljen u emotivnom zagrljaju s Josipom Šutalom. Podijelio ju je potonji na Instagramu, uz hashtagove ‘obitelj’ i ‘Vatreni’, a na nju je reagirao i kapetan, koji će tako idućeg ljeta vjerojatno po posljednji put predvoditi reprezentaciju na velikom natjecanju. Modrić je za Vatrene debitirao 1. ožujka 2006. godine u prijateljskoj utakmici protiv Argentine kada mu je priliku dao Zlatko Kranjčar. d tada je upisao 172 nastupa za vatrene, a predvodio ih je do srebrne i brončane medalje na posljednja dva svjetska prvenstva.









Zarada

Podsjetimo i na to da osim plasmana u HNS-u mogu biti itekako zadovoljni i novčanim iznosom od UEFA-e. Naime, nagradni fond UEFA-e viši je za 23 posto u odnosu na prethodni Euro i iznosi ukupno 371 milijun eura. Tako će sve ekipe koje su osigurale plasman dobivaju sigurnih 9,25 milijuna eura, a svaka pobjeda u skupini donosi 1,5 milijuna eura nagrade, dok se za remi daje 750 tisuća.

Reprezentacije koje prođu osminu finala dobivat će po 2 milijuna, a u svakoj idućoj fazi nagrada raste. Tako se za pobjedu u četvrtfinalu dobiva 3,25 milijuna, za prolaz u finale 5 milijuna, dok poraženi u finalu dobivaju 7 milijuna, a osvajači Eura nakon pobjede u finalu će biti bogatiji za još 10 milijuna. Prvak Europe će tako zaraditi 34 milijuna eura.