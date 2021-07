NAJBOLJIH 11 EUROPSKOG PRVENSTVA; Nije bilo mjesta za igrače poput Jorghina, Schicka, Lukakua?!

Nakon što se sinoć doznalo tko je pobjednik Europskog prvenstva, nekoliko sati poslije saznali smo i najboljih 11 odnosno najbolju momčad prvenstva.

Iz redova finalista, naravno, ima najviše igrača. Po tri iz Italije te tri iz Engleske. Njima šestorici su se u idealnu postavu pridružili dva Danca i po jedan Portugalac, Švicarac i Francuz.

Odabrana formacija za najbolju momčad Eura je 4-2-3-1.

Na vratima je, naravno, najbolji igrač cijelog turnira i jedan od talijanskih junaka u sinoćnjoj epskoj pobjedi, Gianluigi Donnarumma.

Stoperski par čine dvojica finalista, Harry Maguire i Giorgio Chiellini. Lijevi bek rezerviran je za igrača koji je zabio najbrži gol u povijesti finala Europskog prvenstva, Lukea Shawa. Na suprotnoj strani našao se Nicholas Maehle.

Malo defanzivnije orijentirani vezni igrači su Granit Xhaka i Paul Pogba, dok je ispred njih Federico Chiesa.

Lijevo krilo popunjava Kasper Dolberg koji je zabio nekoliko važnih danskih golova, a desno Raheem Sterling koji je zabio tri gola na ovom turniru, iako će ljudi u kontekstu ovog turnira Sterlinga spominjati jedino zbog simulacije za kazneni udarac u polufinalu. Cristiano Ronaldo nalazi se u samom vrhu napada te je ujedno i najbolji strijelac ovog prvenstva s pet pogodaka. Također, Portugalac je i najbolji strijelac Europskih prvenstava u povijesti. U pet različitih Europskih prvenstava zabio je 14 pogodaka i s trona skinuo Michela Platinija.

