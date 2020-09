NAHVALIO NAS PA PODSJETIO NA BOLAN PORAZ: Da ste pobijedili u toj utakmici, mogli ste postati europski prvaci!

I Portugal i Hrvatska bit će značajno oslabljeni u utakmici prvog kola Lige nacija koja se u subotu od 20:45 igra na Dragau u Portu.

Izbornik Portugala Fernando Santos smatra da obje reprezentacije mogu bez najvećih zvijezda.

‘Rezultat stvaraju ekipe, momčadi, a ne pojedinci. Naravno da ti igrači mogu napraviti razliku na terenu ali obje reprezentacije su pripremljene na igru bez njih. Naravno da bi bilo drugačije da su tu Cristiano i Modrić, jer su oni dobri igrači, ali njihov izostanak ne znači da bi ishod mogao biti drugačiji’, započeo je Santos.

Ronaldo ima infekciju prsta desne noge, dok su Modrić i Rakitić dobili poštedu izbornika Zlatka Dalića. O neigranju dva hrvatska veznjaka Santos kaže:

‘Njih dvojica nisu čitava reprezentacija. Već je bilo recimo utakmica u kojima Rakitić nije igrao. Mi poznajemo jako dobro Hrvatsku na temelju njenih zadnjih utakmica pa smo uočili da na sredini terena često uz Brozovića igraju (Mateo) Kovačić i (Nikola) Vlašić. Svi oni su u reprezentaciji jer su dobri igrači.’

‘Hrvatska sada želi obraniti ugled svjetskog doprvaka. To je kvalitetna ekipa s jako dobrim igračima pa će ovo biti izuzetno teška utakmica za obje reprezentacije. Mislim da imamo uvjete, te da smo u formi, za pobijediti.’

Santos je kao izbornik Portugala već slavio protiv Hrvatske, u osmini finala Eura 2016. kada je Quaresma u 117. minuti zabio za 1:0.

‘Ta utakmica bila je jedna od naših najboljih partija jer smo imali kolektivnu kvalitetu, strategiju i pojedinačnu kvalitetu. Bila je to utakmica velikih momčadi. Hrvatska je prikazala dobru predstavu. Tada je bilo jasno da bi pobjednik tog susreta, zbog svoje kvalitete, mogao postati prvak Europe. Ali to je bilo tada. Tri godine nakon toga, drugačija je igra, drugačije su karakteristike momčadi, drugačiji su igrači… Ne možemo uspoređivati to što se dogodilo tada s ovime sada. Hrvatska kakva je onda bila nije i Hrvatska kakva je danas.’

‘Poznajemo profil Hrvatske. Isto tako (hrvatski izbornik) Dalić poznaje profil Portugala. Zna kako portugalska reprezentacija napada i kako se brani. Nema tu previše tajni.’

‘Sada će biti puno otežavajućih okolnosti… Igrači dolaze bez odrađenih priprema s klubovima, dolaze s odmora a neće biti niti publike na stadionu, koja nam je uvijek podrška. Ali mentalno se pripremamo, vidjet ćemo sutra kako će odgovoriti igrači na terenu no imamo veliku volju i želju. Cilj Portugala je uvijek pobijediti.’