NADALA MU SE I HRVATSKA: Velikan ide po zvučno pojačanje, u teškoj su krizi

Ljetni prijelazni rok koji traje već je donio rješenje klupske zagonetke za dio hrvatskih reprezentativaca, a ovih dana, u Engleskoj se priča o igraču koji je svojedobno bio na ‘meti’ Vatrenih, ali nije zaigrao za Hrvatsku.

U fokusu je Christian Pulisic, službeno tako, a po naški, Pulišić, koji je krenuo u novu sezonu kao igrač Chelseaja, između ostalog, i s Mateom Kovačićem među klupskim suigračima. No, o ovom 23-godišnjaku, reprezentativcu SAD-a, sada se priča zbog zanimanja koje za njega pokazuje Manchester United, veliki klub uzdrman krizom na početku sezone.

Kako se piše u Engleskoj, Man United pokazuje interes za Pulisicev angažman na način da ga iz Chelseaja dovede na posudbu, u nadi da bi tako mogao naći dio odgovora za probleme koji pogađaju momčad. Nizozemac Erik ten Hag, novi čovjek na klupi kluba s Old Trafforda, krenuo je s dva poraza u dva ovosezonska kola u Premiershipu, što je podignulo alarme i postavilo je pitanje kako će United krenuti dalje.

Man Unitedu ide loše, a ne ide posebno dobro ni Pulisicu, koji je na početku sezone odigrao sveukupno pola sata u dvije ligaške utakmice za Chelsea. Zbog toga, ovaj spoj mogao bi biti pravi za obje strane, no tek treba vidjeti kako će reagirati londonski klub s kojim je reprezentativac SAD-a ugovorno vezan još dvije godine, do ljeta 2024.

Exclusive: Manchester United are considering taking USMNT captain Christian Pulisic on loan from their Premier League rivals Chelsea, The Athletic can reveal. pic.twitter.com/PSqVqxV3Zs

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) August 17, 2022