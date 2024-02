Na pragu revolucija kažnjavanja igrača u nogometu, uvodi se novi karton

Nogometna igra nalazi se na pragu revolucionarne promjene, kojom bi se nakon 54 godine postojanja crvenog i žutog kartona, mogao pridodati još jedan, plave boje, donosi britanski Telegraph.

Plavi karton nije neka novotarija, isproban je u nižim velškim ligama i kako se govori polučio je odlične rezultate te bi uskoro mogao uči u primjenu diljem nogometnih liga na svijetu.

IFAB, ključnu nogometno tijelo za donošenje i priznavanje pravila, već neko vrijeme radi na ovom projektu, ali ovo je prvi put kako je netko dobio informaciju da je ideja blizu realizacije u profesionalnom nogometu.

‘Blue card’ practice begins in football. Players who attempt to deceive the referee or object intensely to the referee will be taken off the field for 10 minutes. (Telegraph) pic.twitter.com/345meKymUi

— FootColic ⚽️ (@FootColic) February 8, 2024