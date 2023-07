Na pomolu velika senzacija: Ante Ćorić vraća se u hrvatskog prvoligaša

Izgleda kako je na pomolu velika senzacija u SuperSport HNL-u, kada se proširila vijest kako se u hrvatsku vraća nekada najveći talent Dinama i bivši reprezentativac Ante Ćorić.

Ćorić je 2018. godine za samo šest milijuna eura prešao iz Dinama u Romu, no Ćorić se nije uspio nametnuti niti jednom treneru Vučice pa je svoje vrijeme proveo na posudbama.

Za Romu je Ante odigrao samo tri utakmice, a nakon toga odlazio je na posudbe u Almeriju, Venlu, Olimpiju i na kraju Zurich, s kojim je osvojio i naslov prvaka Švicarske.

As per our sources, after five years in @OfficialASRoma, Ante Coric will join @NKVarazdin. Official announcement soon. pic.twitter.com/Ifa0bSIVT9

— Ižak Ante Sučić (@IASucic) July 29, 2023