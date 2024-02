Na Maksimiru skandirali protiv srpskog zločinca, jedan napao HDZ: ‘UDBA nam je podvalila Arkana’

Vrijeme raspada nekadašnje Jugoslavije bilo je puno napetosti i na nogometnoj sceni u bivšoj državi. Iz tog razdoblja se najviše pamti udarac Zvonimira Bobana u policajca nakon što su izbili neredi u svibnju 1990. na Maksimiru u danu u kojem su trebali igrati Dinamo i Crvena zvezda, ali pamti se i uloga koju je među navijačima Crvene zvezde imao Željko Ražnatović Arkan.

Čovjek koji je kasnije postao srpski zločinac utjecao je na to da se guši bunt prema Slobodanu Miloševiću, u razdoblju u kojem je dio navijača Crvene zvezde bio protiv Miloševića. Tako govori prisjećanje Zorana Timića, bivšeg navijača i navijačkog vođe beogradskih Delija, u njegovoj priči u serijalu ‘Ultras – Timina priča’, koji se ovih dana vrti u Srbiji.

“Arkan nikada nije bio ni navijač, ni vođa navijača Zvezde, kao što se pisalo po medijima. Cijela priča počela je kada se na Maksimiru 1990. godine skandiralo protiv Slobodana Miloševića, što se policiji nije dopalo”, tvrdi bivši navijački vođa iz Beograda, koji je u ovoj priči napao i HDZ, spominjući da je po njegovu dolasku na vlast u Hrvatskoj došlo do izbijanja nereda u poznatim scenama iz svibnja 1990. na Maksimiru.

‘Poslali su Arkana među nas’

“Razmišljali su kako da nas spriječe u tome i među nas poslali Arkana koji je bio pripadnik službe sigurnosti, njega su nam podvalili iz UDBA-e. Pojavio se na tom sastanku, na koji ja nisam došao jer sam bio protiv svega što se tiče Miloševića. Arkan je rekao da trebamo biti navijačka grupa, a ne baviti se politikom. To je bilo prihvaćeno jer druga opcija svakako nije ni postojala”, dodao je bivši vođa navijača beogradskog kluba.

"Tada sam se povukao sa tribine i šest mjeseci nisam dolazio na utakmice. Gomila laži je izlazila po medijima poslije toga koja se odnosila na to da je Arkan osnovao Delije. To su bile laži. On je nekoliko puta u životu bio na sjeveru i cijela ta priča o njemu kao vođi je bila izmišljena od strane režima SPS-a, kako bi umirili tribinu da ne skandira protiv Miloševićevog režima", govori bivši navijački vođa beogradskih Delija u svojem istupu, a prisjetio se i nereda prije nikad odigrane utakmice Dinamo – Crvena zvezda, u svibnju 1990. godine.









“Krenuli smo jutarnjim vlakom, mislim da nas je bilo između 1000 i 1500, doslovno se nije moglo stajati, sjediti, ništa. Nas 20 je bilo u ‘kupeu’ koji je predviđen za šest ljudi. Cijeli skandal i medijsku pažnju je ta utakmica dobila zbog događanja na stadionu jer je HDZ sedam dana prije utakmice došao na vlast”, govori bivši navijački vođa iz Beograda.

‘Simbolički označava početak rata’

“Bila je priča je li sve to bilo režirano, jesu li šipke bile natopljene kiselinom i je li kamenje bilo namjerno spremno, jer je bilo neobično puno kamenica. Smetalo im je velika nazočnost Srba i tražili su način da proglase srpske kadrove u policiji nesposobnima kako bi ih sklonili. Maksimir im je došao kao ‘as na desetku'”, priča bivši vođa navijača Crvene zvezde.

"Vlast je tu pomogla lošim odabirom zapovjednika, osiguranja, vodili su računa o svemu kako bi ih proglasili nesposobnima. Je li utakmica na Maksimiru bila početak rata u bivšoj Jugoslaviji? Nije, jer mislim da bi se rat dogodio i bez te utakmice, ali da simbolički označava početak rata, to svakako. Naših 300-400 došlo je večernjim vlakom, tako da nas je bilo još više", govori nekadašnji navijački vođa iz Beograda.









“Policija nas je dočekala i sprovela nas je do pomoćnog terena Dinamovog stadiona. Bila je užarena nacionalna atmosfera, počele su čarke, vrijeđanja, gađanje novčićima, čašama s pivom, a naši su u jednom trenutku krenuli lomiti ograde. U jednom trenutku su slomili ogradu i prešli su na drugu tribinu. Počeli su neredi na sjeveru na kojem su se Dinamovi navijači tukli s policijom, a zatim i probili ogradu te izašli na teren”, dodao je o tadašnjim zbivanjima.

‘Cilj im je bio doći do nas’

“Sjećam se da sam dobio kamen u glavu i da su mi napravili dva šava. Svakako, cilj navijača Dinama je bio da dođu do nas, ali nisu uspjeli od policije. Poslije gomile bačenog suzavca bili su izbačeni sa stadiona, a mi smo ostali na tribini barem još dva sata, jer su se neredi prenijeli na ulice. Pala je noć, a mi smo još bili na stadionu, tek onda su nas pustili”, nastavio je bivši navijački vođa Crvene zvezde.

“Ispred nas je čekao autobus koji nas je odvezao do Dugog Sela, gdje nas je čekao vlak samo za nas i išli smo do Beograda bez stajanja. Ljudi u Beogradu su gledali prijenos utakmice i vidjeli što se dogodilo, ali nisu imali kontakt s nama. Nitko nije mogao doći do sina, brata, dečka, doslovno nisu znali jesmo li živi. Kada smo se vratili, doček je bio takav da nas je na kolodovoru čekalo otprilike dvije tisuće ljudi. Svi su čekali djecu, braću, dečke. Zagrebački tisak je okrivio nas, a beogradski njih”, prisjetio se bivši vođa beogradskih Delija o tadašnjem lomu u doba raspada bivše Jugoslavije.