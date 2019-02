MREŽE PRAZNE: Utorak nije donio golove, ali je bilo zanimljivo! Derbi na Anfieldu nije razočarao, Rakitiću 90 minuta

Rijetko se kada dogodi, a bilo je to baš ove večeri, da u jednom danu nokaut-faze Lige prvaka ne bude postignut niti jedan pogodak. Ni Liverpool, kao niti Bayern baš poput Lyona i Barcelone nisu znali kako prokrčiti put do povoljnijih rezultata u uzvratnim utakmicama osmine finala najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja. U uzvratima će, kako u Munchenu tako i u Barceloni, tadašnjim domaćinima biti mnogo lakše.

Međutim, prilika niti na jednoj utakmici nije nedostajalo. Iako je Barcelona u Francuskoj suvereno dominirala, gosti su imali najbolju priliku na utakmici kada su pogodili gredu. Bayern je pak na Anfieldu znalački čuvao “nulu” koja će mu itekako dobro doći pred uzvrat na Allianz Areni.

Prvu veliku priliku na utakmici u Engleskoj imali su gosti u 13. minuti. Gnabry je ubacio s desnog krila, a Matip je loše reagirao napucavši loptu u svog vratara. Tri minute kasnije vratara Alissona Beckera mogao je ugroziti i James Rodriguez, ali je Kolumbijac loše pucao.

Domaćin je prvi put ozbiljnije zaprijetio u 24. minuti kada je Alexander-Arnold prebacio loptu na drugu stativu do Salaha koji je pucao pored gola. U 33. minuti vidjeli smo i najbolju priliku u prvom dijelu. Nakon što je Keita pucao s ruba kaznenog prostora, lopta se odbila do Manea, koji je sa sedam metara promašio cijeli gol.

U 59. minuti opasno je zaprijetio Gnabry opalivši s više od 20 metara, ali je pucao preko gola. Najbolju priliku u nastavku Liverpool je imao u 85. minuti kada je Mane u padu pucao glavom, a Neuer odbio u korner.

U drugom susretu večeri Lyon i Barcelona su također, odigrali bez golova. Barca je očekivano imala veći posjed lopte, ali to nije uspjela pretvoriti u golove, a najbolji igrač utakmice bio je domaći vratar Anthony Lopes.

Najbolju priliku domaćin je imao u devetoj minuti. Terrier je pucao sa 20-tak metara, a Ter Stegen je uspio odbiti loptu u prečku. Barca je uzvratila u 20. minuti, s krila je pucao Dembele, ali je Lopes sjajno obranio.

Lopes je odlično reagirao i u 65. minuti obranivši Messijev udarac. Argentinski majstor je opasno zaprijetio i nekoliko minuta kasnije, no prebacio je vrata. U 70. minuti sjajnu priliku je imao Suarez, ali je i on pucao pored vrata. U 76. minuti pucao je i Coutinho, ali je Lopes još jednom bio siguran.

Ivan Rakitć je odigrao cijeli susret za goste.

⏰ RESULTS ⏰

🔴🔵 Lopes denies Messi, Busquets & Barcelona as Lyon hold on

🔴⚪ Liverpool fail to find a way past Bayern at Anfield #UCL pic.twitter.com/DVocLZaPxL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2019