MRAČNE TAJNE NOVOG POJAČANJA SRPSKOG KLUBA! Evo zbog čega je DVA PUT priveden!

Nekoliko tjedana ljubitelji nogometa u Srbiji uživaju u predstavama Ryoheija Michibuchija, novog pojačanja Radničkog iz Niša. Japanac je ovog ljeta stigao u Niš kao veliko pojačanje iz korejskog Chungnam Asana.

U Nišu su ga vrlo brzo prihvatili kao svog te mu je dodjeljen i nadimak Mića. Pokazao je što zna asistencijom u pobjedi Radničkog nad Napretkom 4:2.

No, ono što vjerojatno nisu znali u Nišu je da Japanac ima mračne tajne.

U Japanu je Michibuchi u dva navrata priveden zbog napada, a oba puta su mu žrtve bile – žene. Prema japanskim medijima, prvi napad dogodio se 2017. godine kada je nastupao za japanski Kofu. Novi igrač Radničkog tada je udario ženu u lice te ju šutirao po nogama.

I kada su ljudi pomislili da je to jedini put, Michibuchi se ponovno ‘proslavio’. 2020. godine Vegalta Sendai uručila je otkaz japanskom napadaču zbog ponovnog napada na ženu. Tada je bio uhapšen po prijavi djevojke koju je tada pretukao u stanu.

Vegalta Sendai have issued a statement regarding midfielder Ryohei Michibuchi, saying the midfielder’s contract has been canceled after his arrest for domestic violence last month was reported by Flash this morning. pic.twitter.com/ylazL1oiFC

