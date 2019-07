MOŽE LI S NJIMA HAJDUK DO LIGE PRVAKA? Dva pojačanja na Poljudu garantiraju uzbudljivo ljeto

Autor: Dnevno.hr

U redovima splitskog Hajduka u ponedjeljak su predstavljena čak dva pojačanja. Stefan Simić i Ivan Dolček novi su igrači kluba s Poljuda. To će biti do ljeta 2023. godine.

Simić je 24-godišnji stoper, hrvatski državljanin, koji nastupa za reprezentaciju Češke budući da je rođen u Pragu gdje je i započeo svoju nogometnu karijeru u redovima Slavije Prag. Nastupao je redovito za sve mlađe uzraste češke reprezentacije, a u studenom 2017. godine debitirao je za A reprezentaciju Češke u pobjedi protiv Katara.

Nakon Slavije Prag prešao je u redove talijanske Genoe CFC odakle ubrzo odlazi u AC Milan s kojim potpisuje profesionalni ugovor. Potom je bio na posudbama u talijanskom Varese Calcio, belgijskom Royal Excel Mouscronu te potom ponovno u Italiju u redovima FC Crotonea i Frosinone Calcio. Pri tom je skupio preko 60 seniorskih nastupa.

Stefan stiže u Hajduk nakon uspješnog dogovora dvaju klubova o transferu budući da mu je bila ostala još jedna godina ugovora s AC Milan.

“Za Hajduk sam se odlučio prvenstveno stoga što mi se svidio projekt koji mi je prezentirao sportski direktor Saša Bjelanović, ali i zato što sam oduvijek veliki navijač Hajduka. Cijeli život me otac tako odgajao, u našoj kući uvijek je Hajduk bio najbitniji klub, u Splitu se osjećam lijepo, to je moj dom i zaista sam sretan što se napokon ostvario jedan od mojih dječačkih snova. Moji ciljevi su isti kao ciljevi Hajduka, samo najviše je dobro za nas, samo pobjede se cijene, mi smo najveći klub u Hrvatskoj i nadam se da ću ga ja predstavljati dobrim igrama i najbolje što mogu”, istaknuo je Simić koji će na dresu nositi broj 8.

Dolček je pak među Bijele došao iz hrvatskog prvoligaša Slaven Belupa u kojem je proveo posljednje četiri godine. U Hajduk je doveden na poziciju lijevog beka s mogućnošću igranja na krilnim pozicijama.

Za mlade hrvatske selekcije (U-18 i U-19), ukupno ima 12 utakmica i jedan postignuti pogodak. U bijelom dresu nosit će broj 31. Mladi perspektivni Koprivničanin za Slaven Belupo je u prošloj sezoni upisao 11 nastupa, a među brojnim ponudama koje su pristigle na njegovu adresu, njegova jedina želja je bila isključivo dolazak u Hajduk.

“Iznimno sam sretan i ponosan, a pomalo i uzbuđen što sam došao u Hajduk koji me prepoznao kao talentiranog igrača koji mu može puno donijeti u budućnosti. Razlog mog dolaska i prihvaćanja ponude je prije svega to što sam prepoznao projekt kojeg mi je prezentirao sportski direktor Bjelanović, a to je rad s mladim igračima te njihov napredak i razvoj. Raduje me što poziciju dijelim s Domagojem Bradarićem koji je od strane struke i igrača proglašen najboljim lijevim bekom HT Prve lige u prošloj sezoni. Vjerujem da ćemo surađivati dobro i da ćemo jedan drugoga učiniti još boljim. Poznajem dosta mladih igrača kroz reprezentaciju poput Michelea Šege i Jakova Blagaića te vjerujem da ću se vrlo brzo uklopiti u momčad”, rekao je Dolček.