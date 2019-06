Photo by Henrique Casinhas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

MOŽE LI ON BITI DINAMOVO OTKRIĆE? ‘Lijepo mi je, koncentriran sam samo na igru, pustimo prošlost sada…’

Autor: Dnevno.hr

Nigerijac Iyayi Believe Atiemwen prešao iz Gorice u Dinamo za tri milijuna eura u siječnju ove godine. Zabio je gol Osijeku i to je bilo sve od njegovih performansi na terenu. Ipak, navodne performanse izvan terena dovele su ga do naslovnih strana domaćih medija. Spominjao se u kontekstu transfera kod Zorana Mamića u Emirate i punio je naslovnice zbog optužbi za silovanje koje su kasnije odbačene.

Atiemwen je trenutno na pripremama Dinama i zajedno s ostatkom momčadi.

“Super se osjećam. Ne ide sve u karijeri i životu onako kako želiš, ali ja se ne mogu požaliti, u Dinamu mi je jako dobro. Kada sam dolazio iz Gorice, očekivao sam da ću igrati više, ali ovdje je jaka konkurencija i puno je izazova. Ukupno gledajući, moram biti zadovoljan”, rekao je za Sportske novosti u prvom istupu nakon afere s mladom Osječankom koja ga je prijavila policiji.

“Lijepo mi je u Zagrebu, ne izlazim puno i volim svoju privatnost. Lijepo mi je i to je to”, kratko će Atiemwen kojeg navijači na terenu najviše pamte po promašaju u Lisabonu, kada je zapucao zicer, a Dinamo je ispao iz Europe.

“Bio je to veliki promašaj, no to je nogomet i ne može sve biti idealno. Na greškama se uči i popravlja, moram izvući pouke iz toga. Moram se nametnuti treneru, sve ovisi o meni. Pozicija nije bitna, mogu u sredinu, desno ili lijevo. Najdraže mi je lijevo, tu je desna noga, znate sve. No, trener zna najbolje. Moje ambicije su čvrsto vezane uz Dinamo, a što će biti dalje Bog će odrediti.”

Nije želio otkriti kakav odnos održava s Bjelicom i o čemu najviše razgovaraju.

“Uopće nije važno o čemu razgovaramo, važno je da nas motivira i daje nam dodatni impuls”, rekao je napadač Dinama.