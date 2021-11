MOŽE LI LEGENDA DIĆI POSRNULOG VELIKANA IZ PEPELA? Sam je platio pola odštete kako bi došao!

Jedan od najboljih veznjaka u povijesti nogometa i legenda Barcelone Xavi Hernandez uskoro bi i službeno trebao biti predstavljen kao novi trener posrnulog katalonskog velikana.

Barcelonu od odlaska Ronalda Koemana privremeno vodi Sergi, a već se tjednima piše kako je upravo legendarni Xavi pravi čovjek za preuzimanje španjolskog kluba.

Španjolac je do sada vodio katarski Al Sadd u kojem je osvojio dva naslova prvaka te ga ostavlja u sjajnom izdanju – na prvome mjestu tablice s 25 bodova u prvih devet odigranih kola.

Xavi je većinu svoje nogometne karijere proveo u Barcelonu za koju je igrao od 1998. do 2015. godine, a za katalonskog velikana je odigrao 767 utakmica u svim natjecanjima, a pritom je postigao 85 pogodak uz čak 185 asistencija. Od 2015. do 2019. je nastupao upravo za Al Sadd, koji je završetkom igračke karijere preuzeo kao trener.

Xavi to Barcelona, confirmed and here we go! Official statement from Al-Sadd on the agreement completed with Barça. Xavi is back and he’s the new manager. 🔵🔴 #FCB #Xavi pic.twitter.com/fUdSxjbua4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2021