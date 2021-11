MOŽE LI HAJDUK DO SLAVNIH VATRENIH? O njima se priča, evo kako stoje stvari!

Autor: I.K.

Hajduk u nastavak sezone kreće s novim trenerom, jučer je predstavljen Valdas Dambrauskas, a litavski stručnjak će na Poljudu ponovno surađivati sa svojim sunarodnjakom, sportskim direktorom Mindaugasom Nikoličiusom.

Njih dvojica su u Hrvatskoj već bili zajedno u Gorici, dok ih sada u njihovoj suradnji čeka teži izazov, s većim očekivanjima. Hajduk nije na mjestu kakvom se nadao u prvenstvu. Slaba serija udaljila je splitske Bijele od vrha, a od Dambrauskasa će se tražiti što brži pomak kakav nije mogao osigurati Šveđanin Jens Gustafsson.

Odluka o smjeni švedskog trenera i dolazak litavskog stručnjaka su proteklih dana bili glavna preokupacija u Hajduku. Sportski direktor Nikoličius imao je puno posla, a taj posao se nastavlja s pogledom dalje, u slaganju igračke ‘križaljke’ s kojom će trener raspolagati.

Cilja se visoko

Poslije promjene na Hajdukovoj klupi, Nikoličius se dotaknuo niza tema u razgovoru za Novu TV. Jedna od tema bili su i dolasci igrača, a u toj priči razgovaralo se i o Ivanu Perišiću i Nikoli Kaliniću, dvojcu sa značajnim iskustvom u dresu hrvatske reprezentacije.

Dolazak tako iskusnih i kvalitetnih igrača bio bi velika stvar za Hajduk. O toj mogućnosti se u Splitu već nagađalo, pogotovo u Kalinićevom slučaju, no obojica su i dalje u Italiji, Perišić u Interu, a Kalinić u dresu Verone koju vodi Igor Tudor.

‘Ako bude i male šanse…’

‘Znate što kažu u nogometu – nikad ne reci nikad. Svaki dobar i kvalitetan igrač koji se po našem mišljenju može uklopiti u Hajduk je naša meta. Ne odbijamo mogućnost dovođenja ijednog od njih, ukoliko budemo imali i malu šansu, budite sigurni da ćemo napraviti sve u našoj moći da uspješno završimo posao’, kazao je Nikoličius o Perišiću i Kaliniću u razgovoru za Novu TV.

Hajdukov sportski direktor istaknuo je da su kod dovođenja novih igrača bitne njihove kvalitete na terenu, važna je i taktička spremnost, no Nikoličius smatra da je vjerojatno na prvom mjestu za igranje u dresu splitskih Bijelih – karakter igrača. ‘Riječ je o klubu koji puno zahtijeva. Morate biti mentalno spremni boriti se za boje kluba’, kazao je Litavac.









Želi vidjeti proslavu naslova

Nikoličius je u Hajduk došao na početku 2021., a u drugom dijelu prošle i dosadašnjem tijeku aktualne sezone upoznao se s očekivanjima u Splitu. Kazao je da živi svoj san na poslu kojim se bavi, a posao ga samo i zanima, do te mjere da veli da se ovog ljeta nije okupao u moru.

‘Moj motiv je Hajduk i kako vratiti ovim ljudima ono što zaslužuju. Kada me predsjednik pitao prije imenovanja zašto bih želio doći u Hajduk, rekao sam mu da želim vidjeti kako će grad izgledati kada podignemo trofej za prvaka. To je misao koja me pokreće svakog dana, živim za to kako će sve izgledati kada osvojimo naslov prvaka’, opisao je sportski direktor splitskih Bijelih u razgovoru za Novu TV.