‘MOŽDA PRODAJU MOJU MEDALJU’: Javio se jedini koji nije dobio broncu u Parizu

Misterij bronce iz ’98., koja se našla u oglasniku još uvijek je nerazrješen, a sada se javio jedan Vatreni koji svoju medalju nikad nije ni dobio.

“Ne da nisam dao broncu sa SP ’98 na prodaju, nego je nikad nisam ni dobio, već 20 godina sam zbog toga jako tužan. Nadam se da će Savez nakon 20 godina učiniti nešto po tom pitanju, i Ivi Šušku i meni uručiti medalje koje smo zaslužili kao članovi stožera, a koje jedino nas dvojica nismo dobili”, rekao je Luka Radman, koji je ostao bez povijesne bronce.

“Na svečanoj ceremoniji dodjele medalja prirodno je da igrači budu u prvom planu, iza njih stožer… Šušak i ja se nismo gurali, ali kad je došao red na nas dvojicu, medalja više nije bilo. Očito je da su se neki, kojima tu nikako nije bilo mjesto, progurali naprijed i uzeli naše medalje. Sjećam se da se odmah u autobusu pričalo o tome, da je kapetanski reagirao Zvone Boban, koji je uzeo mikrofon i kazao da se medalje moraju vratiti nama dvojici”, prisjetio se Radman.

Medalje nikad nisu nađene, a pričalo se da su ih uzeli žaštitar i vozač tadašnjeg predsjednika HSN-a, Branka Mikše.

“Sve je na brzinu zataškao Zorislav Srebrić, koji je rekao da ne treba raditi paniku u trenucima velikog slavlja te kako će se on pobrinuti da nas dvojica dobijemo medalje. Čuo sam da je Šušak na koncu dobio svoju, tako da sam jedino ja ostao bez medalje. Jedina uspomena na Francusku mi je orden predsjednika Tuđmana koji smo dobili odmah nakon povratka u Zagreb”, priča rastuženo Radman, a prenosi 24sata.

“Od tada medalju nitko više iz Saveza nije ni spomenuo, vjerojatno i ne bi da nije ponuđena na aukciju. Meni je to strašno, 20 godina ne mogu dobiti ono što mi pripada, a sada to netko nepoznat prodaje. Tko zna, možda je baš to medalja koju sam ja trebao dobiti”, zaključio je Radman, koji je čak razmišljao da si izradi i repliku da ima uspomenu.